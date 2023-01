Catalogan de machista canción "Mujeres" de Ricardo Arjona

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Una usuaria de Tiktok tomó esa red social para explicar por qué la canción “Mujeres” del artista guatemalteco Ricardo Arjona es machista y misógina luego de una serie de videos que se han hecho tendencia donde mujeres quedan en evidencia al cometer algunos errores que generan risas entre los hombres.

“Por más graciosas que pueda parecer, es problemático utilizar una canción que sigue perpetuando un pensamiento machista porque entonces se continúa normalizando todo lo que está mal con la letra bajo el argumento de que es humor, pero no lo es. Detrás de sus chistes hay estereotipos, prejuicios y todo un sistema que impacta directamente en el trato que se le da a las mujeres”, expresó.

Los clips son acompañados con la estrofa del tema que dice: “No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor tuvo que ser Dios”. Esto, no para todos ha resultado gracioso, ya que a la primera persona se han sumado otras féminas que rechazan el ´trend´, e incluso piden a Arjona dejar de cantarlo.

Letra de la canción:

“No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos en dos.

Dicen que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear.

Y si habitaran la Luna, habría más astronautas que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar.

En un bar. ¿Por qué negar? Que son lo mejor que se puso en este lugar”.

Coro: “Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe y si no existe, lo inventamos por ustedes.

Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe y si no existe, lo inventamos por ustedes.

Mujeres, ¿qué hubiera escrito Neruda?, ¿qué habría pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes.

Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par, pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar”.