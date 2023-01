Luto en el mundo de los k-dramas: Na Chul murió a los 36 años

La estrella de los k-dramas, Na Chul, murió la mañana de este 21 de enero, de acuerdo con informaciones ofrecidas por funcionarios del mundo del entretenimiento a medios coreanos.

Aunque no se han ofrecido mayores detalles de su muerte, familiares del actor se limitaron a revelar que su pariente se encontraba en tratamiento por recientes afecciones de salud.

Na Chul se destacó en producciones de Netflix como “Vicenzo” y “Las Hermanas”.

En 2010, debutó en el teatro, y en 2012, dio el salto a la televisión con la comedia Jeon Woo Chi.

Sus restos serán velados en la funeraria de la Universidad de Soonchunhyang, Yongsan-gu, en Seúl, Corea del Sur y su entierro está programado para el próximo lunes 23 de enero a las 8 de la mañana.

Report says that actor #NaChul (36) passes away earlier today as he was getting treatment for his health. His mortuary is at Soonchunhyang Univ. Funeral Hall. He recently starred in #WeakHeroClass1 #Vincenzo.



May the late rest in peacehttps://t.co/BUzNzsA59S #KoreanUpdates RZ pic.twitter.com/hoDNiC16RX