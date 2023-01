Madonna: “Si la Iglesia no era capaz de percibir mi trabajo como algo positivo, entonces ese era su problema”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

A propósito de la portada del mes de febrero de Vanity Fair (en sus ediciones de España, Italia y Francia), donde recreó “La Última Cena”, la artista estadounidense Madonna recordó, durante una entrevista concedida a esa revista, la polémica que generó cuando en 1991 realizó el lanzamiento de su documental “Madonna: Truth or Dare” (En la Cama con Madonna), que relata su gira de conciertos Blonde Ambition Tour.

Cuando Blonde Ambition Tour llegó al Stadio Flaminio de Roma, el Vaticano trató de impedirlo por su amplio contenido sexual describiendo el espectáculo como “una completa desgracia”.

“La primera vez que me sentí atacada fue cuando di la conferencia de prensa en Roma durante el rodaje de En la cama con Madonna. Al fin y al cabo, fui educada en la religión católica y me di cuenta de que si la Iglesia no era capaz de percibir mi trabajo como artista como algo positivo, entonces ese era su problema. El problema lo tenían ellos, porque no comprendían que mi labor como artista unía a la gente, le daba libertad de expresión, unidad. Era un espejo de las enseñanzas de Jesús y del cristianismo, así que los que me atacaron eran unos hipócritas”, dijo Madonna a Vanity Fair.

Sobre estas fotografías para el magacín, la intérprete de “La isla bonita”, quien confesó haber sido educada en el catolicismo, explicó que “me pareció interesante dar la vuelta a la tortilla y llenar a Jesús de energía femenina, rodeado de discípulas”.

“La Reina del Pop” prefiere “cultivar mis practicas espirituales” como religión.

Hace unos días, la cantante de 64 años anunció su doceava gira mundial, con la que promete recorrer 40 ciudades, "Celebration Tour".