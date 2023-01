Ana Carolina será abuela

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La presentadora de televisión Ana Carolina Castillo se desahogó sobre la situación que está viviendo con su primogénita, la influencer Litzy Berlina, de 19 años.

Entre lágrimas, durante una entrevista en “Alofoke Radio Show”, Castillo reveló que su hija se encuentra en estado de gestación, situación que definió como difícil, por lo que pidió apoyo de sus seguidores tanto para ella como para Litzy, quien estaba aislada y publicó anoche su primera fotografía en la que dejó ver su abultado vientre.

“Litzy, mi hija, está embarazada”, dijo Castillo. “Ella por lo menos tiene mi apoyo, yo no tuve en apoyo de nadie. Necesito el apoyo de mis seguidores los que me quieren y me apoyan, cero ataques”, agregó.

“Mis hijos son más importantes que todo en la vida, entonces ha sido difícil para mí porque yo he trabajado como una leona desde los 19 años que la tuve, 18, para que ella tenga una carrera y sea la niña que todo padre queremos que sus hijos sean”, continuó.

Mientras que Litzy, confesó en una publicación en Instagram que será madre soltera.

“Hoy todos supieron la linda noticia que seré mamá. Gracias a todos por los lindos Dm y comentarios que me han escrito. Los amo a todos”, escribió.