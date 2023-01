Miralba Ruiz, Mariasela Álvarez y Mariela Encarnación en desacuerdo con canción de Shakira

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Las comunicadoras Miralba Ruiz, Mariasela Álvarez y Mariela Encarnación reaccionaron con disgusto al nuevo tema de Shakira en colaboración con Bizarrap, “BZRP Music Sessions #53”, donde la colombiana arremete contra Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía.

Las dominicanas entienden que la intérprete de éxitos como “Loba”, “Rabiosa” y “Addicted to you” debió pensar en sus hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente, antes de exponer sus problemas sentimentales con el padre de sus retoños en una canción.

“Yo en su lugar no le hubiera hecho una canción así a un ex que me haya sido infiel. No por el (que no merece la consideración que no tuvo) sino por sus hijos. Pero… Shakira siempre ha hecho canciones de amor y desamor de sus historias personales. Siempre”, escribió en Twitter Miralba Ruiz.

Mientras que, Mariasela Álvarez corroboró a su colega luego de ver “muchas mujeres celebrando” y cuestionó: “¿Y los niños qué?

“Por más ca… que haya sido, es el padre y ellos lo aman. ¿Cómo les va a afectar esto? Las madres tenemos que pensar primero en nuestro hijos, protegerlos de todo, por más dolidas que estemos”, agregó en un tuit.

Por su lado, Mariela Encarnación habló largo y tendido en una publicación de Instagram sobre varios puntos con los que no está de acuerdo.

Encarnación admitió el talento que posee Shakira y el éxito comercial que está obteniendo su última creación.

“Shakira tiene un talento que nadie puede poner en duda, sea para bailar, componer o cantar. Una de las artistas más completas de la industria sin lugar a dudas”, dijo.



“Su nueva canción está logrando comercialmente lo que buscaban… No es la primera vez que en sus canciones conectamos con sus experiencias, es un genio en su arte”, continuó.

“Me quiero quedar con la música que le canta al amor y al desamor, sin señalar nombres, sin minimizar las fortalezas o debilidades ajenas”, explicó.