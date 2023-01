Cardi B se queja del alto costo de los alimentos en Estados Unidos

Twitter se convirtió en el rincón de desahogo de la rapera Cardi B, quien luego de una visita el supermercado, se quejó de la inflación de los alimentos en Estados Unidos.

“Los precios de compra de comestibles son ridículos en este momento. ¡También podrías comer afuera!”, escribió.

Para la cantante de “Bodak yellow”, es una ´locura´ que la lechuga, “que costaba $2 (dólares) hace un par de meses, ahora tenga un precio de siete dólares", según explicó a través de un video.

A pesar de tener una fortuna bastante abultada, la ganadora del Grammy en 2019 a “Mejor Álbum de Rap” explicó que se preocupa por cuidar su bienestar financiero.

“Déjenme decirles algo, cuando me quejo de los precios de los alimentos y ustedes, madres, dicen: '¿No eres rica? ¿Por qué te quejas de la lechuga? ¿Por qué te quejas de esto?´”, dice en el clip después de recibir críticas a raíz de una primera publicación. “Eso solo le muestra a la gente que cuando tienes éxito, cuando tienes dinero, vas a quebrar pronto porque no tienes un presupuesto”.

El costo de la comida, debido a los problemas de la cadena de suministro, la guerra en Ucrania y los problemas climáticos experimentó un aumento de 10,6 % en 2022, de acuerdo con la Oficina de Estadística Laborales.

