Kate Alexeeva, de Letonia, renuncia de Miss Universo al dar positivo a Covid-19

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Al poner un pie en New Orleans, Luisiana, Estados Unidos, para comenzar su participación en representación de Letonia, la modelo Jekaterina "Kate" Alexeeva dio positivo a la prueba de Covid-19 y ya no participará en la próxima edición de Miss Universo, que tendrá lugar el sábado 15 de enero.

"Poco después del Año Nuevo, me diagnosticaron COVID. Surgieron complicaciones. Por el momento, todavía me estoy recuperando. Dicho esto, desafortunadamente, me veo obligado a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer Estoy diciendo esto", escribió la beldad de Riga en su cuenta de Instagram.

Alexeeva, quien fue anunciada en octubre como la mujer más bella de su país, dijo que aunque esta consciente que debe cuidar su salud, admitió que se encuentra muy triste por la situación.

"Tomo esta decisión porque mi salud y la salud de los demás concursantes y sus familias es una prioridad. Estoy muy triste de admitirlo y todavía no puedo creerlo", agregó.

Los organizadores no han informado si entrará otra candidata en su lugar o definitivamente Letonia quedará fuera de la competencia.