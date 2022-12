Máximo Martínez y Hedrich Báez junto a ensamble en Chao Café Teatro, el 28 de diciembre

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

"Max is the Crooner" es el nuevo proyecto musical bajo la dirección artística de Max Marteene (Máximo Martínez), acompañado por la Hed Jazz Ensamble, un cuarteto dirigido por el músico, productor y arreglista Hedrich Báez.

"Max is The Crooner" ofrecerá un repertorio musical de covers con arreglos y adaptaciones al jazz, bossa y electro lounge de artistas como Frank Sinatra, Billie Holiday y de bandas, solistas de otros géneros tales como George Michael, The Doors y Depeche Mode….llevados al jazz.

Para este lanzamiento oficial que será efectuado en Chao Café Teatro, el día 28 de diciembre del presente año, la Hed Jazz Ensamble estará formada por un cuarteto integrado por Esar Simó en el contrabajo, el saxofonista Eliezer Paniagua, Sly De Moya en la batería, dirigidos por Hedrich Báez al piano.

Desde su última banda de rock Tabutek, Max Marteene emprende una nueva búsqueda atraído por la experimentación de nuevos y diversos recursos vocales y el alma que envuelve el mundo del jazz.

Llenos de expectativas, esperamos que este evento sea del agrado de un público sediento de arte de alta calidad.

Las boletas están a la venta en: www.chaoteatro.com