Dominicano Génesis de Jesús clasifica a la final de “La Voz España”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Con la canción “Gravity” del cantautor estadounidense John Mayer y junto a otros tres participantes, el joven Génesis de Jesús, de nacionalidad dominicana, clasificó este viernes a la final del reality “La Voz España”, que se transmite por Antena 3.

De Jesús, quien pertenece al equipo del puertorriqueño Luis Fonsi, se expresó emocionado luego de ser seleccionado como uno de los semifinalistas la semana pasada

“Un honor estar en las semifinales de La Voz. Muchas gracias a toda la gente por el apoyo??”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

"@_genesisdejesus y esa enorme capacidad que tiene de hipnotizarnos con su voz. ? Nada más que añadir, señoría”, se lee en las redes sociales del programa de televisión.

A lo largo de la competencia, de Jesús ha realizado memorables interpretaciones con temas como “Lay me down”, “All of me” y “A song for you”.

El ganador, que se dará a conocer el próximo 16 de diciembre, deberá ser elegido por votación del público a través de mensajes de texto.

Además de Fonsi, Laura Pausini, Pablo López y Antonio Orozco juegan el papel de “Coaches” de los concursantes, cada uno liderando un “Team”.

Para votar por su favorito: