Celebridades dominicanas disfrutan del House of Brands

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Destacadas personalidades de la vida pública vivieron la experiencia de House of Brands en un evento donde pudieron disfrutar de exóticos cócteles en un agradable ambiente.

El nuevo espacio que ha creado Pernod Ricard Dominicana, se encuentra ubicado en Acrópolis Center, con un novedoso concepto en el que la empresa fortalece su relación con el público a través de sus marcas de whiskies y ginebras, siendo en esta ocasión el afamado Chivas Regal.

El encargado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, Gabriel Hurts, el diputado Hamlet Melo, los comunicadores Jose Peguero, Roselvis Vargas, José Ángel Morvan, Yelida Mejía, Moises Salce y Evelyn Batista fueron algunos de los invitados que se dieron cita la noche de este martes y miércoles al House of Brands, donde pudieron deleitar todos sus sentidos, con esta marca premium y única que forma parte del portafolio de Pernod Ricard.

Seribell de Los Santos, ejecutiva de Pernod Ricard, dio la bienvenida a los presentes y destacó que forman parte de los primeros grupos que estarán viviendo esta experiencia innovadora en la coctelería con Chicas Regal.

Asimismo, destacó tener como anfitriona de la velada a la comunicadora y productora de televisión Lorenny Solano, quien forma parte de de la empresa y de manera especial de la marca Chivas Regal y reconoció sus aportes a la población dominicana a través de la Fundación LASO.

De su lado, Lorenny Solano agradeció a todos los invitados por decir presente a dicho encuentro y vivir junto a ella esta experiencia, agregó que: "Es navidad y queremos celebrar con ustedes. Quiero decirle gracias por la amistad, gracias por confiar en cada uno de los proyectos de LASO Films y los temas de la Fundación LASO", dijo.

El selecto grupo de invitados pudo preparar dos cócteles denominados: Chivas Citrus Cooler, Escocés With Love, y un tercero que se dejó a la creatividad de los presentes en los que mezclaron ingredientes al gusto y crearon un cóctel único e individual, orientados por le mixólogo Joel Bueno.

House of Brands by Pernod Ricard abrió sus puertas al público el pasado 23 de noviembre y estará disponible hasta el mes febrero de2023, ofreciendo catas,maridajes y talleres de coctelería de sus marcas Chivas, The Glenlivet, Beefeater, Monkey 47, Ballantine’s y Royal Salute. Las experiencias son por invitación y vía reservas a través del WhatsApp 809-990-1415.