De la música popular a la sinfónica, en camino: rock sinfónico, Vicente García y Andrés Cepeda

Melanie Cuevas

Santo Domingo. RD

Amaury Sánchez encontró la fórmula perfecta para la conversión de la música popular en sinfónica y presentarla ante el público dominicano, ganándose los aplausos. La experiencia le da el aval para que sus propuestas sean aceptadas, como espera pase este sábado con “Rock Sinfónico”, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, y como ya tiene preparada una agenda de este tipo de eventos con varios artistas, entre ellos el dominicano Vicente García y el colombiano Andrés Cepeda.

Dentro de las recientes propuestas sinfónicas que ha presentado se destaca a mediados de este año la del puertorriqueño nacionalizado dominicano Danny Rivera, quien se presentó a sala llena en el Teatro Nacional.

Poco antes, en 2019, igual la sala principal del Teatro Nacional, fue el escenario en el que Sánchez dirigió la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, en el concierto de Raúl di Blasio, en agosto de ese año.

Muchos recordarán los primeros conciertos sinfónicos de Sánchez entre los que destaca el de Alberto Cortez, cantautor argentino ya fallecido.

Lo nuevo del productor y director Amaury Sánchez es “Rock Sinfónico”, este próximo sábado 10 de diciembre a las 8:30 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

En una única función que une las voces de los artistas Máximo Martínez, Benny Hiraldo, Leonor García, Omar Henríquez, Eddy Alba y Héctor Aníbal, en el que los fanáticos del rock se darán cita para disfrutar y corear los clásicos del género.

El maestro Amaury Sánchez detalló a Listín Diario que al igual que en sus demás presentaciones se fusionarán en escena con 71 músicos de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo y una banda de rock. Sumado a esto, el guitarrista de jazz y blues Iván Carbuccia acompañará a los rockeros como invitado especial y a quien también se le rendirá homenaje por su carrera musical.

Una presentación que ha sobrepasado las fronteras dominicanas vuelve luego de ocho años con la dirección y producción artística y musical de Amaury Sánchez al escenario nacional con un repertorio que recoge los rocks tradicionales de todos los tiempos, como “Hotel California”, “November Rain, Separate Ways”, “Dust In The Wind”, “Carry On My Wayward Song”, “I Don’t Wanna Miss A Thing”, “Bohemian Rhapsody” y “We Are The Champions, Under Pressure”, entre otras.

Próximos conciertos

En cartelera para el próximo año Amaury Sánchez proyecta nuevas propuestas, como la presentación en febrero del cantautor dominicano Vicente García y en marzo del colombiano Andrés Cepeda.

Luego de una larga espera, en un show único será el 17 de febrero de 2023: Vicente García llegará al Teatro Nacional con el concierto “Vicente García Sinfónico”.

Sobre esta función Amaury Sánchez adelantó “que va extremadamente avanzada, en pocos días el teatro ya tiene un 75 por ciento y está casi lleno para esa función (…) en el mes del amor”.

El colombiano Andrés Cepeda, conquistará una vez los corazones de los dominicanos con sus canciones románticas y vallenatos en abril del próximo año en el Teatro Nacional, con un concierto sinfónico, en esta ocasión Amaury Sánchez en la dirección musical y producción de César Suárez.

El artista ya ha tenido experiencia porque ha cantado acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.