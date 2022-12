Las mujeres dominicanas llevan la batuta en la música clásica

Yerlendy Abad

Con la reciente noticia de que la joven mezzo-soprano Melisa Bonetti será la primera vocalista clásica dominicana en cantar (Aisha Syed la primera en tocar) en el escenario principal de la afamada sala de conciertos Carnegie Hall, en Manhattan, New York, se comprueba que este género musical en República Dominicana luce fortalecido y de manera curiosa bajo la batuta de mujeres .

Al igual que Melisa Bonetti y Aisha Syed, en el mundo clásico local sobresalen Stephany Ortega, Janette Márquez y las hermanas Peña Comas (Nathalie, Evelyn y Nicole), quienes se han destacado en presentaciones importantes y han sido reconocidas, tanto en su tierra natal como en escenarios extranjeros.

Melisa Bonetti cantará el próximo 11 de diciembre a partir de las 2:00 de la tarde junto a un grupo de voces que completarán un montaje de piezas de Margaret Bonds y J.S. Bach.

Bonetti se hará acompañar de otros solistas como Kearstin Piper Bown, Aaron Crouch y Markel Reed. Todos tendrán su debut en la presentación de The Ballad of the Brown King: una cantata navideña de Bonds, Part V del oratorio navideño de Bach y Magnificat de Bach.

La intérprete de padres dominicanos se formó en la Escuela La Guardia de presentaciones y artes, en el Queens College Aaron Copland School of Music y en el Conservatorio de Música de la University of Cincinnati, en Ohio.



Aisha Syed

A sus 33 años, la violinista Aisha Syed mantiene un impresionante tren de presentaciones cada año en diferentes países, sobre todo europeos, así como ciudades de Estados Unidos, y ha recibido numerosos premios. Su nombre está ya grabado en la historia de la música clásica dominicana.

Peña Comas

Recientemente, Nathalie Peña Comas ganó el primer lugar del concurso internacional de ópera “Ebe Stignani” en Imola, Italia, en el que compitieron renombrados intérpretes del canto lírico.

Asimismo, Peña Comas, quien realizó estudios en Viena, Austria, junto a sus dos hermanas, tuvo nominaciones en al Latin Grammy en 2017 y 2019.

La vocalista ha realizado varios álbumes musicales en su carrera, entre ellos: “Alta Gracia”, “Una Mujer (crossover) y “Souvenir Latino by Spirituosi”.

Su hermana Nicole desarrolla una carrera como violoncelista, tocando en diferentes orquestas como la reconocida Orquesta Wiener Tonkunstveringung.

En agosto de 2021, Nicole presentó su disco “El canto del cisne negro”, compuesto por dos pilares principales, las sonatas de los compositores Manuel Ponce (México) y Constantino Gaito (Argentina).

La flautista Evelyn Peña Comas ha brillado en diferentes escenarios como, en 2017, cuando fue invitada para vestir de gala el auditorio Olav Roots de la Universidad Nacional de Colombia para el concierto Camerata Filarmónica de Bogotá.

En mayo, las tres hermanas ofrecieron un tributo a la Virgen de la Altagracia desde la Basílica Papal Santa María La Mayor, en Italia.

Janette Márquez (Voz)

Janette Márquez es una cantante mezzolírica, quien ha demostrado no tener límites para impactar con su voz.

En 2015, Janette protagonizó uno de los momentos más memorables de la historia de Premios Soberano cuando participo en un homenaje a Olga Lara y Vickiana, a quienes les entregaron el Soberano al Mérito.

En ese sentido, Janette ha usado su voz y no ha necesitado su vista para llegar a grabar en prodigiosos estudios de música en Italia.

Stephany Ortega

Stephany Ortega, quien recientemente estrenó su propia versión de “Feeling good” de Michael Bublé, es una soprano dominicana que reside en Luxemburgo.

Ortega se presentó en la “Semana Internacional del Diseño”, que tuvo lugar en la ciudad de Zhuhai, Guangdong, al sur de China.

Su impactante registro vocal la hizo estar nominada en Premios Soberano en los años 2018 y 2019, dos veces nominada en Premios Soberano 2021 y a los Premios Internacionales de Música.

A este grupo también se suma Pura Tayson, quien luce su fuerza vocal en numerosos escenarios.

Además de ellas, en camino viene una camada, entre las que ya sobresalen Glenner Pérez, Laura Pernas, Yohali Montero y Alba Pérez.