Actriz mexicana Laura Flores se une a Francisca y se quita la peluca en programa al aire

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Durante su participación en el programa de televisión “¡Siéntese quien pueda!”, la actriz mexicana Laura Flores se unió a la comunicadora dominicana Francisca y dejó ver su cabello natural tras quitarse la peluca al aire.

Ante las cámaras, Flores expresó su aprobación al acto de la presentadora de “Despierta América”, quien en ese mismo espacio de Univisión, decidió cortarse el pelo y “hacer las paces” con su pasado.

“Esta mañana nuestra querida Francisca Lachapel nos dio una lección de vida, una lección que nos viene bien a todos, a todos y a todas por igual porque ella nos dio un testimonio en donde hizo declaraciones que la verdad me conmovieron muchísimo, nos mandó un mensaje súper lindo, profundo”, dijo Flores.

La también cantante nacida en Reynoso, México, dejó al descubierto su pelo gris corto previo a retirar el cabello rubio postizo que lucía durante todo el show de televisión, por lo que generó el aplauso de sus compañeros.

“Y bueno, pues, como en esta vida hay que andar ligero de peso, yo les voy a decir que yo también he decidido…”, dijo mientras retiraba la peluca de su cabeza.

Este lunes, Francisca dio un paso a lo que llamó “hacer las paces con su niña interior” y empezar a aceptar su cabello tal cual es.

"No me voy a hacer un cambio de look, no es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior", dijo la conductora criolla.