"Tití me preguntó" es la mejor canción de 2022, según Rolling Stone

Luego de ocupar la segunda posición con su álbum “Un verano sin ti” en la lista de “Los mejores álbumes de 2022”, la revista estadounidense Rolling Stone colocó el dembow “Tití me preguntó” del cantante puertorriqueño Bad Bunny como la mejor canción de este año.

El magacín reconoce que el trapero “trajo ritmos de dembow frenéticos, una muestra elegante del maestro de la bachata Antony Santos”, además explica que fue hecho con “garbo y un saludable sentido del humor” y define al exponente urbano como “excéntrico genio del pop”.

Asimismo, “El Conejo Malo” también se encuentra en el puesto número 50 por “Ojitos Lindos”, tema en colaboración con Bomba Estéreo.

Rolling Stone cree que la actuación del multipremiado artista en esta oportunidad, destaca en comparación con las demás piezas del disco. “La pista combina lo mejor del barítono relajado de Bad Bunny”.

Dentro del artículo también figura la rapera dominicana Tokischa con su tema junto al Dj Marshmello, “Estilazo”, que se encuentra en el cuadragésimo quinto (45) lugar y Cardi B a dúo con GoRilla en ‘Tomorrow 2’. Así como Rauw Alejandro y Baby Rasta (Punto 40), Residente (Esto no es América), Karol G y Becky G (Mamiii), Villano Antillano y Bizarrap (BZRP Music Sessions) y Rosalía (Despecha’).

Ranking the 100 best songs of 2022...



94. Jack Harlow "First Class"

59. Taylor Swift "Would’ve Could’ve Should’ve"

35. Blackpink "Pink Venom"

9. Harry Styles "As It Was"

2. Beyoncé "Cuff It"



FULL RANKING ??https://t.co/UV2eiCJ6MW