Natalia Jiménez emprende batalla legal contra su exesposo

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

A un año de su divorcio con el productor Daniel Trueba, la cantante española Natalia Jiménez informó que inició un proceso legal con su exesposo para poder viajar con su hija Alessandra, de 6 años, a México.

Jiménez explicó a través de un video que luego de su separación, Alessandra no ha salido de Miami a raíz de la negativa de su padre, lo que las obliga a permanecer separadas por largos periodos de tiempo debido a las giras de conciertos que la artista emprende en el país azteca.

“Yo estoy en un proceso, como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deja viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha denegado todo este tiempo, entonces, no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que esto suceda, expresó.

La exvocalista de la Quinta Estación pidió a sus casi dos millones de seguidores, estar pendiente y orar por ella y la audiencia que tendrá lugar en los próximos días y que, finalmente, la hará compartir tiempo con su retoño y dejar a un lado la estresante dinámica de vivir entre Miami y México.

“Les pido con muchísimo cariño que, por favor, me tengan en sus oraciones, que pidan mucho para que esto suceda, porque para mí, no hay nada más importante en este momento, que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa que hay muchos días al año que no puedo pasar con ella y él se la queda”, añadió.

“Por favor, quiero que pidan mucho por esta audiencia que vamos a tener ahora en diciembre, próximamente, porque para mí es súper importante. Estoy muy emocionada, también obviamente muy expectante de qué es lo que va a pasar. Quiero que sepan que estoy haciendo todo lo posible por tener a mi hija en México, cuando vamos de vacaciones, cuando voy a trabajar y la verdad es que estoy muy emocionada de compartirles esto, que estoy luchando por ella”, continuó.

Natalia se casó durante una ceremonia íntima en diciembre de 2015 con Trueba, quien en ese entonces era su mánager, en nero de 2021, y anunció su divorcio luego de varios días de especulaciones.