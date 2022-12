Aitana lista para debutar como actriz en "La Última", junto Miguel Bernardeau, de Elite

EP

Madrid, España

Aitana está lista para dar el pistoletazo de salida a su carrera como actriz en 'La Última', serie para Disney+ que se estrena este viernes 2 de diciembre y que protagoniza junto a David Bernardeau, actor de exitosas series como Élite o la más reciente 1899.

La reconocida cantante, sin embargo, ha sido objeto de críticas por un supuesto intrusismo laboral.

"El odio que me va a llegar es algo que yo no puedo cambiar", responde ella. "Yo me he formado, lo he dado todo para que eso esté lo mejor que puede estar", añade, asegurando que ha estado años preparándose profesionalmente para ser actriz.

"Es lo que hay, lo que va a haber. Por supuesto que la gente va a estar predispuesta a fijarse en qué está haciendo Aitana. Pero porque no la conocen como actriz, la conocen como Aitana la cantante", comentó durante la presentación de La Última.

"Siempre hay una primera vez para todo, y más si te has formado para ello. Tienes que dejar una oportunidad. Y luego cada uno que dé su opinión siempre que sea desde el respeto".

"Yo me he preparado este personaje, pero no me dio para prepararme cosas tan técnicas como, por ejemplo, ir a marca. Parece una tontería pero es súper importante por luz, por foco, por todo lo que hay alrededor y que yo no tenía ni idea", reconoce en una entrevista para CulturaOcio.com.

"Yo la primera semana me hice un máster. Me dije: 'Me concentro, me pongo al lado del director aunque yo termine mi secuencia, tengo que aprender esto súper rápido'. Fue complicadísimo", añade, a lo que Miguel Bernardeu -su pareja y el coprotagonista de la serie- le replica: "Lo pillaste muy rápido, preocupantemente rápido".

En cualquier caso, Aitana explica que su futuro como actriz dependerá de la respuesta final del público a La Última.

"Me están preguntando si voy a seguir siendo actriz o no. No lo sé, para mí es muy importante la opinión del público. El público es súper sabio y si hay un montón de gente que dice 'pues mira, no vale' a lo mejor es que no valgo", señala.

UN RETRATO GENERACIONAL

La serie narra la historia de una joven, Candela, que trabaja en una empresa de logística y sueña con ser cantante.

En el proceso se enamora de Diego, un antiguo compañero de instituto apasionado por el boxeo. Pero La Última también retrata los problemas de las generaciones menores de 30 años.

"A nuestra generación nos han enseñado a soñar a lo grande", cuenta ella en referencia a los objetivos laborales, "es muy hipócrita decir que si tú quieres, puedes. Sí, por supuesto, cuánto más luches más cerca vas a estar de ese objetivo. Pero a lo mejor no lo consigues porque es muy complicado, es muy jodido".

Otro de los temas que trata La Última es el bullying y sus consecuencias.

"Es muy fácil decir 've a terapia, ve al psicólogo'. Yo voy a terapia, y me encanta, pero por desgracia no todo el mundo tiene el dinero para ir a terapia, no seamos hipócritas y digamos 'tienes que hacer esto o lo otro'", denuncia Aitana.

"Cuando alguien hace bullying es porque el primer problema lo tiene esa persona. Empecemos por ahí, por la educación de esa persona, qué le pasa a quien está haciendo bullying a otro. Todo viene de la educación, de la familia, en cómo educar a un hijo", concluye.