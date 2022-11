Zoe Saldaña: “es difícil de explicar pero es fácil sentirlo. Soy caribeña”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Durante una entrevista para la revista Vogue México, de la que es portada, la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña habló sobre su próxima participación en “Avatar: The Way of Water”, además y de las emociones que siente por ser latina, lo que define como “un modo de vida”, y asimismo, a República Dominicana como su “segunda casa”.

A Saldaña la hemos visto amando la cultura de diferentes países de Latinoamérica cuando bailó reguetón, cuando confesó que le encanta el mate y cuando disfruta de un concierto de Juan Luis Guerra con la bandera tricolor en mano. A esto, Vogue México le quiso buscar un nombre, “latinidad”, pero la intérprete de Gamora en “Guardianes de la Galaxia”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame” admitió que no sabe cómo expresarlo.

“Es difícil de explicar pero es fácil sentirlo. Soy caribeña. Soy latina desde que me levanto y hasta que me acuesto. En la manera en la que sueño. Para mí es un modo de vida. El corazón siempre me quiere explotar cuando escucho una canción en español. Cuando como un platillo típico latino. Cuando estoy alrededor de personas latinas y en la manera en que nos comunicamos”, dijo Saldaña.

“República Dominicana fue mi segundo hogar. Al fallecer mi papá, mi mamá nos sentó y nos dijo: “No creo que sería posible para mí poder criarlas a ustedes de una manera muy óptima estando aquí sola sin el apoyo espiritual, psicológico y físico de su papá. Nos vamos a vivir unos cuantos años a República Dominicana”. Ahí teníamos la playa, un clima consistente, una educación exquisita. Experimenté un crecimiento de lo que fue miedo cultural a desear no dejar esa República Dominicana. Dejar mi hogar, mi frutilla, mi ballet”, añadió.

Tras su actuación en la serie de Netflix "From Scratch", Saldaña siente que está saturando a raíz de la anticipada secuela de “Avatar: The Way of Water”, que llegará a los cines a partir del 16 de diciembre, aunque también reconoce que en “esta vida se vive solamente una vez, esto es lo que soy”.