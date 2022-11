La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos le niega apodo de "Reina de la Navidad" a Mariah Carey

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Desde el lanzamiento del tema “All I Want for Christmas Is You”, en 1994, o desde el momento en que el mismo se volvió un éxito y uno de los himnos navideños en muchos países alrededor del mundo, su intérprete, Mariah Carey, fue coronada por su público como “Reina de la Navidad”, pero en agosto del presente año, la artista estadounidense intentó adoptar el apodo de manera oficial, aunque la solicitud le fue denegada por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Todo ocurrió cuando otra cantante, Elizabeth Chan, envió un “desafió legal” para impedir que Carey obtuviera el registro del título, y todo empeoró cuando su compañía Lotion LLC, no respondió a la oposición de Chan, fallando también en registrar los nombres "QOC" (Queen of Christmas) y "Princess Christmas".

De acuerdo a BBC News, en 2018, The New Yorker le llamó “Reina de la Navidad” a Chan luego de ”haber sacado discos festivos originales todos los años durante una década”.

Por otro lado, Chan criticó a Carey durante una entrevista para la revista Variety por querer monetizar la Navidad, alegando que la época es para todos y debe ser compartida, y que Carey pretendía crear artículos, desde “máscaras, collares para perros, está en todo el mapa", con ese sello para ganar dinero y que ninguna otra persona pudiera usarla sin ser demandado.

“Creo firmemente que ninguna persona debería aferrarse a nada en torno a la Navidad o monopolizarla de la forma en que Mariah busca hacerlo a perpetuidad", continuó.

Chan explico que lo ideal es que: “Si tejes un suéter de 'Reina de la Navidad', deberías poder venderlo en Etsy a otra persona para que pueda comprárselo a su abuela”, agregó. “Es una locura, tendría esa amplitud de registro”.

Asimismo, Darlene Love, quien le pone voz a la canción “Baby Please Come Home”, aseguró en Facebook que ella es considerada “Reina de la Navidad” mucho antes que Carey alcanzara la fama.