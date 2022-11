El abogado de Ozuna responde a insinuaciones de periodista sobre casos Kevin Fret y Tonka

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

En respuesta a una información publicada por el periodista Miguel Rivera Puig en el periódico El Vocero, donde hablaba sobre el caso del trapero Kevin Fret, quien perdió la vida, en enero de 2019, tiroteado por desconocidos cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta en Santurce, Puerto Rico, el abogado Antonio Sagardía salió al frente para aclarar algunos puntos sobre su cliente, el artista urbano Ozuna.

Sagardía entiende que el comunicador insinúa en su escrito que la defensa del reguetonero sostiene un acuerdo con Vladimir Natera Abreu, supuesta cabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (FARC), investigado por la muerte de Carlos Giovanni Báez Rosa alías Tonka y sentenciado recientemente a 15 años de cárcel. Previo a su deceso, Tonka habría estado con Ozuna esa madrugada del 2 de agosto de 2017, según testigo del caso.

El jurista negó que Tonka haya patrocinado la carrera musical del cantante y aseguró que siempre han estado a la disposición de las autoridades.

“Lo citaron porque él (Ozuna) había estado en un lugar donde cercanamente había habido una muerte y obviamente un investigador tiene que hacer eso, y eso se investigó, lo entrevistaron en el cuartel general de la policía para ver que él (Ozuna) había visto”, dijo Sagardía en Noti Uno.

“Yo no tengo ningún vínculo, nunca he hablado, nunca he sido abogado del Vladimir”, expresó indignado. “Pero yo no puedo permitir que en ese artículo del periodista mencionen a unos abogados, mencionaron mi nombre al final porque yo comparecí con Ozuna cuando la fiscal Betsaida Quiñones lo entrevistó en San Juan y le dijo que no era sospechoso. Ozuna no ha sido ni será sospechoso por la muerte de Kevin Fret”, continuó.

Finalmente, Sagardía aclaró que la única relación de Ozuna con Fret fue la denuncia que depósito el intérprete de “Se preparó” por haber sido extorsionado con la publicación de un video en el que “Ozu” aparecía masturbándose, lo que fue admitido por Ozuna ante los medios alegando que lo había hecho porque necesitaba dinero para mantener a su familia.