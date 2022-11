Diabetes: la batalla que libran algunos famosos fuera de los flashes

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Como seres humanos, los famosos no están exentos de padecer diabetes, y cualquier otra enfermedad, además de que muchos de ellos utilizan sus propias experiencias para enviar un mensaje de conciencia a sus seguidores y de apoyo a fundaciones que luchan contra este mal.

En ese sentido, los comunicadores Jatnna Tavarez y Huchi Lora y la actriz de cine y teatro Laura García Godoy se unen cada año al evento “Ganemosle la carrera a la diabetes”, que realiza la Fundación Aprendiendo a Vivir.

La organización creada en 2005 tiene como objetivo “ofrecer a las personas que viven con la condición de diabetes en República Dominicana la oportunidad de mejorar su calidad de vida, empoderándolas en el cuidado de la diabetes a través de programas de educación que pongan en sus manos herramientas y conocimientos innovadores, que le posibiliten un mejor cuidado, una mejor nutrición, y una guía de prevención de las complicaciones que puede generar su condición”.

Por otro lado, se encuentra el animador de televisión Nelson Javier “El Cocodrilo”, a quien en 2019 le cortaron el pie derecho a raíz del tipo más común de diabetes, la tipo 2, que le detectaron hace 16 años.

“A todos mis seguidores y seguidoras quiero informarle lo siguiente: vine el lunes a una distinguida clínica de esta ciudad de Santiago por una situación de salud, no salió otra razón. A nosotros el día de ayer nos cortaron el pie derecho por encima del tobillo y por debajo de la rodilla. Es una situación difícil. Lamento decirles a ustedes esta situación, espero oraciones de ustedes”, expresó en un video.

En 2018, “El Cocodrilo” confesó a Listín Diario que se refugia en Dios para hacer frente a su situación de salud.

En el plano internacional, podemos mencionar a Nick Jonas debido a que en 2005 fue diagnosticado con diabetes tipo 1. En noviembre de 2018, hizo pública una imagen en la que aseguró que 13 años después de que descubrieran la enfermedad se siente más feliz, saludable y, sobre todo, al tanto del control del azúcar.

“Tengo un control de mi día a día con esta enfermedad, y estoy muy agradecido con mi familia y mis seres queridos, quienes me ayudaron en todo este camino. Nunca dejes que nada te detenga de vivir la mejor vida”, publicó en su red social Instagram junto a un varias fotografías de su antes y después.

Nick se unió en 2021 a DexCom, una empresa con sede en California dedicada a la fabricación y distribución de sistemas de control de glucosa.

Sobre esto el menor de la agrupación Jonas Brothers explicó que: "Busco unir a la comunidad mundial de la diabetes y proporcionar soluciones para mejorar la vida de las personas a través de plataformas, programas, recursos y subvenciones".

Apropósito de su retiro y su última presentación musical en República Dominicana, el pasado sábado, el artista urbano boricua Daddy Yankee también compartió durante una entrevista en Al Rojo Vivo su batalla con la prediabetes, aunque recibió la noticia con buen ánimo.

“Estoy luchando con todo esto dentro de mi cuerpo. Una dieta rigurosa y muchas cosas desconocidas. Siempre tuve muchos mareos, sentía ganas de colapsar, no entendía nada. Después de muchos estudios me dijeron que esto era serio”, afirmó.

“Yo desconocía lo que era el azúcar hasta que me noqueó. Dije: ‘¡Wow!, qué es esto, ¿es un chiste? Lo único que me deja tranquilo es que estoy guerreando junto a una de mis hijas, que también padece esta dolencia, y no la dejé sola en la batalla. Tengo una hija con diabetes y otra con hipertensión, pues esto ya es de familia”, continuó.

Además, Don Francisco, Halle Berry, Salma Hayek y Tom Hanks y son celebridades que han logrado controlar la enfermedad.

En el caso de Don Francisco, luego de 20 años sufriendo diabetes tipo 2 y múltiples dietas fallidas para sobrellevar su condición, finalmente, el presentador chileno descubrió que su salida eran platos bajos en azúcares y carbohidratos.

En ese sentido, Halle Berry le dijo “sí” a la dieta cetogénica, compuesta de alimentos y grasas naturales, para reducir los síntomas de la diabetes tipo 2 que le ocasionó hasta caer en coma por varios días.

"El estilo de vida keto ofrece tantos beneficios como la pérdida de peso (las mamás así es como nos deshacemos de nuestras barrigas de bebé), el control del apetito, más energía y un mejor rendimiento mental. Si eres como yo, posiblemente puedas revertir la diabetes tipo 2, experimentarás una mejor resistencia física, una mejor piel y también menos acné si eso es un problema. ¡Y hasta ayuda a controlar las migrañas! “, comunicó en su Instagram.

Hoy, 14 de noviembre está dedicado al Día Mundial de la Diabetes, enfermedad que según la Organización de las Naciones Unidas, ha aumentado cuatro veces la cantidad de pacientes con relación a la cifra de 1980. En 2017, aproximadamente 425 millones de adultos sufrían diabetes en comparación a los 108 millones de 1980.

En el caso de Salma Hayek, la actriz mexicana nunca tuvo problemas con sus niveles de azúcar hasta que a los 41 años quedó embarazada de su hija Valentina y tuvo diabetes gestaciona mientras estuvo en ese estado.

“Le puede pasar a las mujeres que tienen un alto nivel de azúcar en la sangre durante el embarazo. No sabía si me sentía mal por el embarazo o porque algo estaba mal. Tuve nauseas durante nueve meses, lo que es uno de los síntomas”, reveló a la revista Parents.

El protagonista de “Forrest Gump”, Tom Hanks, mantuvo sus niveles de azúcar controlados, pero en 2013 su doct0or lo diagnostico con diabetes tipo 2. Por esto, el intérprete se culpó de “perezoso” y no haberse cuidado lo suficiente. Ahora, hace espacio en su agenda y dedica tiempo al ejercicio diario.

"He sido un idiota y or no haber controlado como es debido mi dieta y mi peso”, puntualizo en el programa 'Late Show With David Letterman', del canal CBS.