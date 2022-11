John Aniston, famoso actor de telenovelas y padre de Jennifer Aniston, muere a los 89 años

AP

Nueva York, Estados Unidos

John Aniston, la estrella ganadora del Emmy por la telenovela “Days of Our Lives” y padre de Jennifer Aniston, murió a los 89 años.

La hija del actor publicó un homenaje a él el lunes por la mañana en Instagram, anunciando que había muerto el viernes, Día de los Veteranos. John Aniston sirvió en la Marina de los Estados Unidos.

“Dulce papá…? John Anthony Aniston”, escribió Jennifer Aniston. “Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número tendrá para siempre un significado aún mayor para mí ahora”.

John Aniston nació como Yannis Anastassakis en Creta, Grecia, y emigró con su familia a Pensilvania cuando era niño. Su papel más conocido fue el de Victor Kiriakis en "Days of Our Lives", pero sus créditos también incluyeron "Search for Tomorrow", "The West Wing" y "Gilmore Girls".