Artistas “patalean” por restricción de venta y consumo de bebidas alcohólicas en Santo Domingo

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Las medidas tomadas por el Ministerio de Interior y Policía en la que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos de la provincia de Santo Domingo, de lunes a domingo a partir de la medianoche hasta las 8 de la mañana, han provocado las quejas de muchos ciudadanos, entre ellos artistas que han acudido a sus redes sociales para hacerse sentir.

Uno de los inconformes con la decisión del Gobierno es el cantante Wason Brazobán, quien alega que este veto causaría desempleos, por ende, un crecimiento en la delincuencia.

"Pero, ¿y qué es esto? ¿Con eso se resuelve el problema de la delincuencia? Eso la agrava más porque eso quita empleos. Pero ¿y qué tantos inventos es?", cuestionó “El Cantautor del Pueblo”.

Mientras que "Sujeto Oro 24" advierte de que a raíz de la prohibición, se realizarán fiestas clandestinas, según publicó en su historia de Instagram.

En ese sentido, el exponente urbano "El Mayor Clásico" habló largo y tendido sobre la situación, que al igual que Brazobán, entiende que esto no disminuirá los atracos ni los homicidios.

"No estoy de acuerdo con las medidas que está tomando Interior y Policía. Ustedes creen que con esta nueva ley van a dejar de atracar y matar, con esto no se va a resolver el problema de la delincuencia. Este gobierno tiene que analizar y darle carácter de urgencia a esta situación", expresó El Mayor.

"Tú vas y reporta una gente desaparecida y no hacen nada, tú vas y denuncia un robo y no hacen nada, pero quieren quitar la hookah, cerrar los negocios y lugares del que trabaja honradamente. Quieren imponer leyes que no son para mejorar este país. Aunque yo sé que ustedes saben lo que están haciendo, mi pregunta es, ¿qué traman ahora con esta ley? ¿Ya no habrá muertos? ¿No habrá delincuencia? Otra cosa, ¿la comida será gratis?", continuó.

El reguetonero "Don Miguelo" se limitó a decir que "Reelección en peligro. Fin de la obra".

Finalmente, el dembowsero "Ceky Viciny" le dedicó unas palabras al presidente de la República, Luis Abinader Corona, a quien acusó de estar gobernando exclusivamente a favor de un grupo de la población, además corrobora con varios de sus colegas en que la seguridad del país puede verse afectada tras el aviso.

"@luisabinader su gestión estuvo bien, al parecer es a favor de una masa que no es la pobre, ¿cómo quitarle tantos empleos a personas que viven de la vida nocturna, personas que buscan el pan de cada día, que sus familias dependen de ello, como un joven que sea DJ, o "hookero" o una mesera, o mesero, o seguridad le puede pagar en la escuela sus hijos? ¿O sus casas? O el sustento diario, comida, luz, agua, etcétera, sin trabajo, es un abuso señor.", puntualizó.

"No todo el que sale de noche, sale a robar o hacer lo mal hecho, el que trabaja en discotecas, también es un ser humano, que pague impuestos y vota por usted, no crees que si le quitas a un joven su sustento hará lo que sea para buscarlo entonces la delincuencia aumenta y quienes son los culpables?", añadió.

La resolución 007/22, firmada por el ministro Jesús Vásquez Martínez el pasado viernes 4 de noviembre y que señala esta negativa como una alternativa para "preservar el orden público", entró en vigencia el lunes 7 de noviembre del presente año, aunque se dio a conocer el día 8.