Milly Quezada responde 5 preguntas de Alex Matos: “Mis nietas me chantajean y yo me dejo"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A propósito de su fiesta del próximo lunes en la discoteca Jet Set, el salsero Alex Matos también le formuló cinco preguntas a la merenguera Milly Quezada, las que ella respondió con sentido positivo.

AM: ¿Cómo se puede mantener una carrera exitosa como la tuya, por tantos años?

MQ: Más que todo hay tener pasión por el oficio, respeto por tu público y amor por el don que Dios ha dado para poder perseverar en el tiempo.

AM: ¿Si toca en una tarima en un barrio y de repente te da hambre… solo hay chimi y fritura, ¿qué comerías?

MQ: Fritura fritura, siempre, aunque todo lo que es sabroso hace daño; ay, pero qué bueno es!

AM: ¿En Perú me enteré que tienes un álbum completo de salsa, ¿estarías dispuestas a que hagamos una salsa juntos?

MQ: Sería un privilegio, un honor cantar contigo una salsa bien sabrosa y sería mi primer dúo dominicano, ya que lo he hecho con Hansel y Raul, Gilbertito, con Tito Nieves y con Victor Manuel, así es que dale! Vamos pa’eso!!

AM: ¿Si Milly no fuera la Reina del Merengue, de qué otra cosa sería la Reina?

MQ: Soy la abuela reina en casa, ya que mis nietas me vacilan y me chantajean y yo me dejo!, jejejeej...

AM: ¿Cómo ves el futuro de la música tropical?

MQ: Mira, el futuro de nuestra música tropical es brillante por la alegría y jocosidad que transmite y que es contagiosa sin importar raza, clase, idioma, frontera, particularmente por la necesidad actual que tiene la humanidad de diversión post pandemia... Ya estamos más que listos para soltar el estrés y sumarle alegría a nuestros días, ¿no crees? Esa es nuestra misión artística hermanito Alex!

De ella

En un género dominado por los hombres hasta que ella hace su aparición en los años 70, Milly Quezada cambió la historia del merengue con la calidez y energía contagiosa de su voz. Siempre fiel a las auténticas raíces dominicanas del género bailable por excelencia, se ganó rápidamente el apodo de “reina del merengue”.

Durante su adolescencia formó con sus hermanos el grupo musical Milly, Jocelyn & Los Vecinos, y lanzó una serie de éxitos como “Volvió Juanita”, que le permitieron salir de gira por varios países americanos y europeos.

Milly Quezada se retiró en 1996 a consecuencia del trágico fallecimiento de su esposo, pero regresó como solista un año después con sus ya clásicos “Entre tu cuerpo y el mío”, “Toma Mi Vida”, “Porque me amaste” y “Para darte mi vida”.