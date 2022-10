Alex Matos: “Yo voy al gym para poder comer”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo RD

La antesala a las festividades navideñas se aproxima y la primera fiesta oficial la compartirán “La reina del merengue” Milly Quezada y “El salsero de ahora” Alex Matos, quienes cantarán el lunes 24 de octubre en la discoteca Jet Set.

Milly accedió a pedidos de Listín Diario hacerle cinco preguntas a su colega Alex Matos sobre los temas que quisiera. Ella las hizo, él las respondió.

Alex Matos ha crecido de manera imparable desde aquel primer contacto con el ambiente musical, que se dio en un bar-internet que instaló junto a un hermano suyo.

A continuación las preguntas de Milly y las respuestas de Alex:

MQ: ¿Cuál de tus canciones hits se asemeja a tu vida personal?

AM: “Lo malo se va bailando”… Creo que la música cura el alma y bailándola y cantándola es como soy feliz.

MQ: De tener una segunda oportunidad ¿qué otra carrera escogerías y por qué?

AM: Maestro… Es una vocación que disfruté muchísimo cuando la ejercí. Formar personas, educarlas es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida.

MQ: ¿Qué desconoce tu fanaticada de ti que ahora le puedes revelar? Algo que nadie sabe y que leyendo esto en Listín Diario se entera ahora!

AM: Que soy un glotón… que voy al gym no para estar en forma, sino para poder comer y que no se me noten las libras de más.

MQ: ¿Cuál es tu mejor atributo físico? ¿Cuál es tu peor?

AM: Más que un atributo es un gesto, mi mejor gesto es sonreir, por tanto mi sonrisa… Mi peor es una barriguita cervecera que no hay forma de bajarla.

MQ: Soy aficionada a la salsa y me quiero lanzar como salsera. ¿Cuáles son los pasos que debo dar en la realización de mis objetivos musicales?, ¿qué hacer y qué NO hacer!?

AM: Ya tú eres salsera Milly... Pero para el que lo quiera hacer, debe estar identificado con los patrones rítmicos de la salsa. La Clave: tener sazón y sabor en las venas y disfrutar en el escenario. ¿Que no hacer? No sabría decir, pues cómo el mundo está al revés, quizás lo que no deberías hacer es lo que te hace famoso.

De él

Alex Matos era profesor de química y biología en un colegio tiempo antes de encontrar la fórmula perfecta para su sabrosa salsa, ritmo en el que ya cumplió 15 años. “Antes de la música yo era profesor en el Colegio Emilio Prud´Homme, impartía clases de química, informática, inglés y biología”, recuerda. En esos tiempos, una metodología que usaba era impartir las clases cantando, provocando la risa y burla de sus alumnos.