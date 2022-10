Don Omar prepara respuesta para Pina y la guerra parece que solo empieza

Redacción de entretenimiento

Todo indica que la guerra mediática que han creado el exponente urbano Don Omar y el productor Raphy Pina, no terminara por un rato. Esta conclusión se deduce luego de que Don respondiera al audiovisual que lanzó Pina desde prisión.

"#hablemoscondonomar #sineditar @ElChombo_1, segunda cátedra preparen las palomitas”, tuiteó William Omar Landrón Rivera, nombre de pila del intérprete de “Salió el Sol”, dando a entender que volverá a dar declaraciones a El Chombo, donde también desato el hilo de la historia.

Y como si no estuviera detenido, solo transcurrieron unas dos horas para que el prometido de la dominicana Natti Natasha respondiera ante el tuit de Don.

"La calle sabe que tú eres un fiscal independiente y por eso te fuiste de PR. ¿Quieres irte personal? Para que la gente sepa quien en realidad tú eres. Yo estoy READY", escribió Pina.

Fue ahí cuando las cosas se pusieron más intensas, y el considerado “Rey del reggaetón” escribió: "Voy contigo “documento” en mano para que no me falle ni un detalle y se sepa lo tuyo en la calle ", y en otra publicación dijo: "Tú no estás Ready, tú lo que estás es preso y amenazándome desde allí? Hay que estar volviéndose loco”. Ambos mensajes escritos por Don Omar con el emoticón de un cerdo.

A pesar de que en un inicio el hilo surgió por conocer la razón por la cual Daddy Yankee y Don Omar no son colegas en el mundo artístico, el también reconocido como “The big boss”, no se ha referido sobre el tema.

Voy contigo “documento” en mano para que no me falle ni un detalle y se sepa lo tuyo en la calle ?? — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) October 18, 2022