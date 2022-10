Raphy Pina presenta pruebas que desmienten versión de Don Omar

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo, RD

Las declaraciones de Don Omar en la entrevista concedida en el canal de YouTube de El Chombo continúan generando polémicas, sobre todo con quien fue su productor musical, Raphy Pina.

Pina anunció que lanzaría su versión del porqué Daddy Yankee y Don Omar llevan unos años rendido de enemistad artística, y desde prisión publicó un video en su canal de Youtube donde anexó pruebas de que William Landrón, nombre real de Don Omar, no dijo la verdad absoluta en las declaraciones que emitió.

Al parecer, la gira habría sido ideada por el propio Don, y Pina le propuso que tanto Yankee como él protagonizaran juntos la gira, algo que este último aceptó, aunque no era su idea original.

Desde que inició el tour, el intérprete de “Gasolina” manifestó su desacuerdo con cómo se estaba organizando todo, algo que no gustó a Don Omar. Todo esto según la versión narrada por el prometido de Natti Natasha.

"Yo me levanté de la silla y me fui y dejé a todo el mundo en la reunión, porque no soy empleado de él. Desde el primer día sabía que esto no iba bien", declara Don Omar en la entrevista.

Pina, que se enfrenta a tres años y cinco meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego, publicó un vídeo de unos 30 minutos explicando todo, pero hay cuatro puntos que engloban la historia.

Primero, el propietario de Pina Records declaró que siempre estuvo a favor de que Don luciera más que Yankee.

“Yankee es mi hermano, pero yo estaba full con Don y él mismo se enterró con su odio”, dijo en su audiovisual.

Segundo, el intérprete de “Muñeca de porcelana” había narrado que se sentía excluido de la gira por actitudes de Yankee, sin embargo, el manager musical mostró pruebas de que Don incumplió el contrato pautado y abandonó el tour cuando aún le restaba dinero por pagarle a los organizadores

Tercero, el titular periodístico al que Don hizo referencia en su entrevista con Chombo, “no fue publicidad pagada”, como contó el boricua; según Pina, los medios se percataron de que Yankee ensayó un mes antes de esa presentación y Don ni un solo día, saliendo a relucir en el escenario la diferencia de preparación entre ambos.

Cuarto, en el video Pina confesó que producto de la discordia de Don, “sufrió bastante”, llegando a perder sumas millonarias y salud física.

Por parte del también llamado “The big boss”, parece ser que el tema no existe, producto de que no se ha referido a las declaraciones ofrecidas por Don.