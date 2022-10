Kanye West asegura llevar una "competencia sana" con Bad Bunny

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo, RD

El rapero estadounidense Kanye West continua siendo centro de polémicas. En esta ocasión aseguró sostener una “competencia sana” con el exponente urbano Bad Bunny a nivel musical.

Fue en un conversatorio que sostuvo en el podcast ‘Drink Champs’ de N.O.R.E., donde West confesó que el intérprete de “Un verano sin ti” es el artista que, “está en la pared” cuando se lanza un tema musical.

Asimismo, el ex de Kim Kardashian reconoció que si antes era Drake de quien había que estar pendiente cuando lanzaba música, ahora su mayor competidor es el Conejo Malo.

"No hay problema. No hay problema con él. Solo estamos compitiendo. Bad Bunny. Ese es el que está en nuestro muro", aclaró, dejando claro que no hay rivalidad entre ellos, sino una competencia sana por ser urbano más escuchado en estos días.

Agregó que Benito Antonio Martinez, nombre de pila del boricua, es un artista de estadios, debido al gran éxito que cosecha tanto en las plataformas como en los conciertos que hace.