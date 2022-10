"La precariedad juvenil es una historia universal", dice director chileno

EFE

Chile

Pablo acaba de entrar en la treintena, pero sigue haciendo malabares para llegar a fin de mes, con trabajos esporádicos como paciente simulado en las facultades de Medicina, a la vez que lucha por dedicarse a lo que realmente le gusta: el cine.

El filme "Proyecto fantasma", que se estrena este martes en la 29° edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia (sur de Chile), transcurre en un barrio de Santiago, pero podría ser la historia de "cualquier joven que trata de desarrollar su vocación" en un mundo que suele darles la espalda, dijo a Efe su director Roberto Doveris.

"Es un retrato de una generación no solo de Chile, sino también del mundo. Los jóvenes no nos podemos pagar un departamento solos y lo que estudiamos en la universidad no nos sirve para vivir dignamente", explicó el realizador, de 35 años.

A diferencia de los que fueron jóvenes en la década de los 90 y 80, añadió, "la mayoría de nosotros, sobre todo los que trabajamos en el arte, no vamos a tener una vida mejor que la de nuestros padres".

Para Doveris, la generación retratada en el film es la que "constató el malestar social que hay en Chile" y que se visibilizó en la ola de protestas de 2019, las más graves desde el retorno a la democracia hace tres décadas.

"Darnos cuenta de que Chile necesita cambios lo cambió todo para siempre. Este primer intento constitucional no ha funcionado, pero al menos dejamos todos los temas sobre la mesa y creo que terminará habiendo cambios", apuntó el director, en referencia al plebiscito de septiembre, donde una abrumadora mayoría rechazó la propuesta de nueva Constitución.

"La gente quiere reírse"

"Proyecto Fantasma" es uno de los 14 largometrajes que compiten esta semana en el certamen, que es uno de los más importantes de la región y que en esta edición retoma la presencialidad tras dos años de pandemia.

En competición, hay otras tres películas chilenas -"1976", "Tan inmunda y tan feliz" y "La vaca que cantó una canción hacia el futuro"-, lo que demuestra la "buena salud" que atraviesa el cine chileno, según Doveris, quien también está al frente de la productora "Niño Niña Films".

"Dentro de los pocos recursos que tiene el cine chileno, ha logrado marcar una diferencia en los últimos años, tiene identidad", subrayó.

Tras "Las Plantas" (2016), su aclamada ópera prima donde exploró el psico-thriller y con la que se alzó con dos galardones en la Berlinale, Doveris apuesta ahora por una comedia coral y "hogareña".

"En la primera versión del guion no era una comedia, tenía elementos 'punk', pero cuando me senté a escribir diálogos, me inspire en mis amigos y naturalmente me entró mucha risa", afirmó horas antes del estreno.

"La gente tiene ganas de ver comedias después de tanto tiempo de pandemia y la comedia abre puertas", agregó.

La película, se grabó en su mayor parte durante la pandemia, cuando regían estrictas medidas de distanciamiento social en el país, se va a estrenar próximamente en plataformas y en salas de Estados Unidos y Chile, aunque su director defiende el "nicho de festival".

"Pese a que mis películas tienen vocación de festival, siento que esta historia es universal", concluyó.