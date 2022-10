Hilary Swank y otras 20 famosas que quedaron embarazadas después de los 40

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

En las últimas dos décadas la cigüena parece tener cada vez más tiempo libre, al menos entre las famosas, pues aunque estos no se niegan a tener hijos, casi siempre lo postergan por más tiempo, y como en el mundo del entretenimiento dicen que los 40 son los nuevos 20, esa es la edad que están eligiendo las celebridades para procurar la maternidad, como lo acaba de anunciar Hilary Swank, de 48 años de edad.

La actriz ganadora del Óscar por "Boys Don't Cry" y "Million Dollar Baby" confirmó el miércoles en la televisión estadounidense que está embarazada de mellizos.

Swank se casó con su actual marido, Philip Schneider, hace cuatro años en California, un año y medio después de que los dos se conocieran en una cita a ciegas.

Antes que Swank, otras celebridades, cuarentonas y cincuentonas, pasaron por ese proceso, entre ellas Naomi Campbell, Janet Jackson Brigitte Nielsen, Rachel Weisz, Laura Linney, Halle Berry, Geena Davis y Susan Sarandon.

+ Naomi Campbell

En mayo de 2021, Naomi Campbell se convirtió en madre por primera vez casi al cumplir los 51 años (ya tiene 52). La modelo británica dio a luz a una niña.

"Una pequeña bendición me ha elegido para ser su madre", escribía la modelo en la red social Instagram, junto a una fotografía en la que Campbell sujeta con la mano los pies de su bebé, que llevaba un vestido blanco de flores.

"Muy honrada de tener a esta amable alma en mi vida, no hay palabras para describir el lazo que desde ahora, y para toda la vida, comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande", añadió.

Campbell ha respondido a algunas de las principales incógnitas que ha generado su maternidad, y es que a sus millones de seguidores les han surgido dudas sobre cómo transcurrió su embarazo. Sobre haber sido madre, señala que “siempre supe que algún día tendría una hija”, aclarando, ante los muchos rumores que han salido a la luz desde entonces, que “no fue adoptada, es mi hija”.

+ Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen dio a luz a los 54 años de edad, en junio de 2018. La modelo, actriz y estrella de “realitys” informó entonces que ella y su esposo Mattia Dessi, de 39 años, tuvieron una hembra llamada Frida, en Los Ángeles.

Es el quinto bebé para Nielsen, pero su primera hembra. Ella tiene cuatro hijos varones de matrimonios anteriores. La actriz se casó con Dessi, su quinto esposo, en el 2006.

“Nos alegra darle la bienvenida a nuestras vidas a nuestra hermosa hija”, dice el comunicado en 2018. “Ha sido un camino largo y lo ha valido”.

Nielsen había revelado su inusual embarazo en fotos colocadas en Instagram y Twitter.

+ Janet Jackson

Janet Jackson dio a luz el 17 de enero del 2017 a su primer hijo. La cantante estadounidense, entonces de 50 años (ahora tiene 56), y su marido de ese año (su tercero), el multimillonario catarí Wissam al Mana, fueron padres de un niño.

"Están emocionados por dar la bienvenida al mundo a Elissa al Mana", afirmó en 2017 un representante de la intérprete.

Janet Jackson, que en los 80 y 90 y fue una de las artistas más importantes con unas ventas de más de 100 millones de discos, sorprendió en 2016 a sus fans con el anuncio de que suspendía su gira Unbreakable para dedicarse a la vida familiar con su marido.

"En esta segunda etapa, la gira ha sufrido unos cambios. Quería ser yo quien les contara que mi esposo y yo estamos planeando formar una familia. Motivo por el que he tenido que retrasar la gira. Espero que puedan entender que es importante que haga esto ahora. Por órdenes médicas tengo que descansar. Pero yo no me he olvidado de ustedes", dijo la hermana de Michael Jackson. Poco después se conocía que estaba embarazada.

+ Rachel Weisz

En septiembre de 2018, la actriz Rachel Weisz dio a luz a sus 48 años a una niña, el primer hijo en común con su marido, Daniel Craig, con quien ha llevado un matrimonio discreto.

Ninguno de los dos se estrena en la tarea de ser padres. Weisz tiene un hijo de 13 años, Henry, de su anterior relación con el director de cine Darren Arofnosky. La hija de Craig con Fiona Loudon, Ella, ya ha cumplido 30 años.

La edad, sin embargo, no ha sido un impedimento para que el matrimonio que lleva 11 años casado decidiera ampliar la familia. Daniel Craig tiene en la actualidad 54 años. Ella, dos años menos.

Weisz se quedó embarazada de forma natural y no se supo que durante la gestación hubiera ningún tipo de contratiempo, solo un traslado de Londres a Nueva York para evitar continuos viajes entre las ciudades donde que la pareja vivía.

+ Laura Linney

El 8 de enero de 2014, en el umbral de los 50 años, Laura Linney se convirtió en madre de un tesoro que tiene hoy ocho años y responde al nombre de Bennett Armistead Schauer.

A los 49 años, la actriz con los hoyuelos más dulces de Hollywood daba a luz a su primogénito, y ni siquiera sus publicistas habían tenido noticia del embarazo. Se habla de que ella y su marido, Marc Schauer, habían decidido mantenerlo en secreto.

Para afrontar un proceso físico y emocional tan especial, anunció que se tomaba un par de años sabáticos.

Un año después de nacer Bennett, dijo: "Ser madre a los 50 me ha transformado". Luego lo explicó: "En primer lugar, no pensaba que fuera a suceder. Cuando sonrío a mi hijo me doy cuenta de que los músculos en mi rostro hacen algo que no habían hecho antes, hay partes de mi estructura facial que nunca había engranado. Te transforma de una manera muy profunda que ni siquiera puedes comprender. Y ser madre tan mayor implica que ya estás lista para abordar ese cambio. Todo mi entorno me decía: tu vida se alterará, será diferente... Para mí es muy gratificante y estoy profundamente agradecida".

+ Geena Davis

El 6 de mayo de 2004, Geena Davis sorprendió al convertirse en madre de gemelos a los 48 años de edad, fruto de su matrimonio con el cirujano Reza Jarrahy.

Kian William y Kaiis Steven ya tienen 18 años.

El matrimonio (que concluyó hace tres años) tiene otra hija, en la actualidad de 20 años, Alizeh Keshvar.

+ Halle Berry

En octubre de 2013, la actriz estadounidense Halle Berry alumbró en Los Angeles a segundo hijo (Maceo Robert Martínez), el primero junto a su entonces pareja, el actor francés Olivier Martínez.

"Me siento fantástica. Ha sido la mayor sorpresa de mi vida, para decir la verdad", aseguró entonces a CNN la artista que ahora tiene 56 años de edad.

"Pensé que había pasado el punto en el que esto podía ser una realidad para mí. Así que ha sido una gran sorpresa y lo más maravilloso", dijo en la entrevista televisiva.

Se trata del segundo hijo de la actriz, que ya tenía una hija, Nahla Ariela Aubry, quien ahora tiene 14 años, fruto de la relación que mantivo con el modelo Gabriel Aubry.

Ambos sostuvieron una batalla legal por la custodia de la pequeña Nahla Ariela, en 2012, que desencadenó en una pelea en plena calle entre Olivier y Gabriel.

Los dos hombres se enzarzaron en una disputa a raíz de que la actriz intentara llevarse a vivir a la pequeña a Francia con ella y Olivier. Gabriel, que vive y trabaja en Los Ángeles, había acudido al tribunal para detener los planes de su expareja.

Se trató de una batalla que finalmente la celebrity no logró ganar, ya que un juez no le permitió alejar a la niña de su padre.

Finalmente la sentencia dictó que ella debía de pagar a Aubry más de 11,000 dólares mensuales en concepto de manutención, así como los gastos derivados del juicio.

+ Cameron Díaz

La actriz Cameron Díaz, quien recién cumplió 50 años de vida, mantuvo su embarazo en secreto hasta el nacimiento de su niña cumplidos ya los 47 años.

A diferencia de los anuncios de nacimiento de muchas otras celebridades en los que posan junto a sus bebés, Cameron y el músico Benjamín Madden decidieron únicamente dar la noticia de forma escrita, publicando una imagen con un breve mensaje escrito, compartiendo la emoción y alegría de iniciar un nuevo año con su primera hija.

"Nos sentimos muy felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década anunciando el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden", anunciaron en un comunicado en enero de 2020.

Luego agregaron: "Ella ha capturado instantáneamente nuestros corazones y completado nuestra familia. Mientras nos sentimos llenos de alegría de compartir esta noticia, también sentimos un fuerte instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. Así que no estaremos publicando fotos ni compartiremos más detalles, ¡solo el hecho de que ella es realmente hermosa! Algunos incluso dirían que es increíble".

El “ángel de Charlie” aseguró en su momento que la llegada de su primogénita era la oportunidad de tomarse un tiempo para ella y reorganizar como quería volver a ver al mundo y también crear una esperanza a las mujeres que buscan tener un hijo después de los 40.

+ Susan Sarandon

Uno de los casos más mediáticos ha sido el de Susan Sarandon, quien ahora cuenta con 76 años de edad.

Ella tuvo a su primera hija a los 39 años y de su relación con el director Tim Robbins procreó dos hijos más, uno cuando ella tenía 43 años y el último lo tuvo a los 45.

“Tuve a mi primer bebé a los 39 y el tercero a los 45, y con cada hijo (la gente) me decía: ‘¿Estás loca?’ ¡No lo hagas!’”, dijo hace unos años.

A pesar de que lo tenía todo en contra, la actriz estadounidense nunca dudó de la decisión que había tomado, y hoy en día no cambiaría ni un solo ápice. Como ella misma le dijo al presentador Jimmy Fallon: “Voy a ser madre mucho más tiempo de lo que voy a ser actriz”.

+ Eva Longoria

La actriz Eva Longoria, qiuen en la actualidad tiene 47 años, recurrió a la vitrificación de óvulos para preservar su fertilidad y con 42 años decidió que era su momento para quedar embarazada y así lo anunció al mundo.

Con 43 años nació su hijo Santiago, fruto de su relación con el empresario José Antonio Bastón, que tiene tres hijos de una relación anterior.

Desde el nacimiento de su hijo Santiago, la directora de 44 años de edad ha viajado alrededor del mundo con su pequeño. Lo lleva a su trabajo y lo alimenta en el estudio. A pesar de que Eva ha logrado crear un ambiente de aceptación a la maternidad en las grabaciones de la serie de ABC "Grand Hotel", admitió en una nueva entrevista con la revista Parents que tener un hijo puede impactar en la carrera de una actriz después del parto.

+ Celine Dion

La célebre cantante Celine Dion fue madre de dos pequeños gemelos, Eddy y Nelson, cuando ella contaba con 42 años (hace 12 años ya).

Ella admitió en distintas entrevistas que había tenido problemas para embarazarse, pero que tener a sus gemelos a esa edad, no solo valió toda la paciencia del mundo, sino que al igual que Salma Hayek, se sentía mucho más realizada en ese momento de su vida.

+ Meryl Streep

La hija menor de Meryl Streep, que tiene cuatro hijos, nació en 1991, justo cuando la veterana actriz acababa de cumplir los 42 años de edad.

Meryl ha manifestado su orgullo de ser madre de cuatro hijos, que crió con el hombre que eligió como su compañero de vida en 1978, Don Gummer. Juntos tienen a Henry Wolfe, Mamie, Grace y Louisa Gummer.

+ Salma Hayek

Salma Hayek, de 56 años, es otra mujer que se muestra orgullosa de haber sido madre a edad avanzada. Tuvo a su hija Valentina Paloma a los 41 años.

En una entrevista, admitió que pese a las complicaciones que tuvo, no se arrepiente de haber dado a luz a su Valentina Paloma Pinault, hace 15 años.

Salma aseveró que en ese momento se sentía como una mujer mucho más completa que si la hubiera tenido a los 30 o a los 20 años, y por lo tanto, ella tenía una ‘mejor figura materna’, en su vida.

+ Eva Mendes

La actriz Eva Mendes, ahora de 48 años, tuvo a su hija Esmeralda a los 40 años y dos años después, con 42 años dio a luz a Amada Lee, fruto de su relación con Ryan Gosling.

Hace tres años, en una entrevista, Mendes dijo que tenía dudas sobre la idea de ser madre, pero conoció a Ryan Gosling y a los tres años de empezar a salir con él ya habían dado la bienvenida al mundo a su primera hija . ¿Qué había cambiado?

"Era lo último que se me habría ocurrido", contó Mendes en una entrevista con Women's Health en la que habla sobre su matrimonio con Gosling, uno de los más privados de todo Hollywood. " [Pero] llegó Ryan Gosling. Quiero decir, me enamoré de él. Fue entonces cuando empezó a tener sentido no tanto el tener hijos, sino tener a sus hijos. Fue algo muy específico con respecto a [Ryan]".

+ Mariah Carey

En abril de 2011, la cantante Mariah Carey tuvo a los mellizos Moroccan y Monroe a los 41 años.

Los bebés, un niño y una niña, coincidieron con el tercer aniversario de su boda con el actor Nick Cannon. La cantante ganadora del Grammy y el actor y cantante de rap se casaron el 30 de abril del 2008 y se divorciaron en 2014.

Carey, que ahora tiene 53 años, no tenía pudor y exhibía en público su barriga de embarazada. Esa vez la pintó con una enorme mariposa y compartió la foto a su cuenta de la red social Twitter.

+ Rosario Flores

Rosario Flores tiene dos hijos: Lola, de 25 años, y Pedro Antonio, que ha cumplido 16 años, a quien dio la bienvenida cuando ella tenía 42 años (ahora tiene 58).

La hija menor de la Faraona, procreó a Pedro Antonio con el cineasta Pedro Lazaga, hijo del director con el mismo nombre, al que conoció en el rodaje de "Hable con ella", donde Lazaga era ayudante de dirección. La artista tiene una hija, Lola, nacida en 1996, cuando vivía con Carlos Orellana.

"Son los dos diamantes de mi vida, mi alegría, mi amor... son los dos guapísimos”", dijo la española en una entrevista reciente.

+ Britney Spears

La cantante, de 40 años, anunció en abril del presente año 2022 que estaba embarazada de su tercer hijo (su primero con Sam Asghari), pero luego en mayo con tristeza comunicó que lo perdió.

La estrella pop tiene dos hijos adolescentes, Sean de 16 años, y Jayden, de 15.

+ Madonna

Madonna fue una de las precursoras en la maternidad a edad avanzada. En el 2000, la cantante tenía 41 años cuando dió a luz a su segundo hijo biológico Rocco. La reina del pop tiene seis hijos, cuatro de ellos adoptados.

La cantante, de 64 años, celebró en noviembre del 2021 la festividad de Acción de Gracias junto a cinco de sus seis hijos: David, de 17, que adoptó con Guy Ritchie; su hija Lourdes, de 26, fruto de su relación con Carlos León; más las hijas Mercy, 16, y las gemelas Estere y Stella, 10 años.

Su hijo mayor, Rocco, de 22 años, que tuvo con Ritchie, no apareció en el vídeo y se da a entender que no pasó la festividad con su madre, aunque sí lo había hecho en 2020. “Es un asunto de familia #givingthanks #slyandthefamilystone”, escribió al compartir el vídeo que documenta su reunión de Acción de Gracias".

+ Nicole Kidman

Nicole Kidman tiene cuatro hijos, dos adoptados junto a Tom Cruise (que ahora tienen 28 y 26 años) y dos niñas que tuvo junto con Keith Urban, Sunday Rose y Faith Margaret.

A sus 41 años, en 2008, Nicole Kidman dio a luz a su primera hija biológica, Sunday Rose, procreada con el cantante country Keith Urban. Luego por vía subrogada tuvo a Faith.

"He vivido la maternidad en muchas formas distintas. He pasado por la adopción, dando a luz y por subrogación. Cuando se trata de esto, solamente quiero ser una mamá", dijo hace un tiempo Kidman en una entrevista con CNN.