Ozuna en Santo Domingo revela otros sueños: “Me falta ver a mis hijos crecer" y "conectar más con Dios"

Jhangeily Durán

Santo Domingo. RD

Ozuna, quien se encuentra en Santo Domingo promoviendo su nuevo álbum “Ozutochi”, ha tenido un notable éxito musical desde sus inicios en 2016, pero aún le faltan sueños por cumplir y no precisamente relacionados a la música.

Entre la lista de deseos del “Oso” está ver a sus hijos realizados como hombres y mujeres de bien y, en lo personal, buscar más de Dios.

“Me falta todavía ver a mis hijos crecer, es uno de mis sueños, que se casen y que tengan su vida, conectar más con Dios, servirle más a Dios y llevarle este mensaje al mundo”, confesó el ganador de cuatro récords Guinness.

Luego de revelar cuáles son los sueños que quiere cumplir, Ozuna comentó que por el momento no está en sus planes retirarse de la música, aunque para él, “un artista nunca se retira”.

“Los que somos creativos de la música decir que nos vamos a retirar es bien difícil, porque si no somos nosotros, es un artista nuevo, siempre vamos a producir o componer para otros artistas”, aclaró en la entrevista mientras hacía énfasis que también posee una inclinación hacia el cine.

Juan Carlos Ricardo, su nombre real, pisó tierra dominicana luego de unos meses en los que “El Oso”, como también se le conoce, decidió invernar para tomarse un tiempo de descanso con su familia.

En una entrevista ofrecida a Listín Diario, el intérprete de “Corazón de seda” reveló en qué pasa su tiempo cuando sus fanáticos no lo sienten activo en el mundo artístico.

“Somos humanos, generalmente cojo un tiempo, tengo dos hijos hermosos, Sofía y Jacob, que tengo que dedicarle tiempo, mi hogar, calentar mi casita, jugar baloncesto, me gusta jugar baloncesto, me gusta lo que es el deporte de las motoras… me gustan tantas cosas que no tienen que ver con la música que también me dedico ese tiempito, porque siento que si nos quedamos ahí conectados, pegados a que siempre queremos competir, música y música”, dijo el urbano.

Agregó que los seres humanos “nunca vuelven a tener 20 o 30 años”. Para “El Negrito Ojos Claros”, como lo denomina su público, hay que mantener un tiempo firme dentro de lo que somos, de ese modo dedicarle tiempo a la familia y amigos.

“Se trata de tomar un receso para reiniciar y luego volver y atacar con música”, comentó el reguetonero.

+ Nuevo álbum

Aunque República Dominicana está acostumbrada a recibir la visita del cantante, es precisamente una pausa a su descanso lo que trae a Ozuna a Quisqueya.

“Estoy aquí por mi nuevo álbum ‘Ozutochi’”, empezó diciendo el boricua.

La propuesta discográfica está conformada por 18 temas bajo un concepto calificado por él como “perfectamente diferente”, haciendo la salvedad de que la esencia de su carrera permanece.

En este nuevo conjunto de piezas musicales, el intérprete de “Tu foto” expresó que se tomó la libertad de mezclar muchos ritmos musicales, con el objetivo de que resulte algo “bailable”.

El álbum incluye colaboraciones con colegas dominicanos como Omega, El Cherry y Tokischa.

Asimismo, hay temas musicales realizados con Danny Ocean, Pedro Capo y otros artistas que traen ese sabor latino al álbum.

“Mi idea al realizar este álbum era salir a bailar, a gozar, pero siempre identificarnos como buenos latinos que somos”, explicó Ozuna.

Desde este viernes 7 de octubre, “Ozutochi” estará disponible en todas las plataformas digitales.