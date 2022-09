Populares bachateros se juntarán en concierto este sábado en el Jaragua

Santo Domingo. RD

El concierto “Bachatas y boleros sobre el Jaragua” se realizará este sábado 1 de octubre en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, a las 8:00 de la noche, con la participación de populares intérpretes del género de República Dominicana y Puerto Rico.

En escena estarán Frank Reyes, El Chaval de la Bachata, José Manuel Calderón, Alexandra, Leonardo Paniagua, Ramón Torres y El Jibarito de Lares, quienes están preparados para subir a ese importante escenario, bajo la producción musical de Mártires de León y Divisito Paredes.

Este concierto contará con la producción Eriko Zapata, quien está preparando un show con altura, buen sonido, luces y todo lo que tiene que ver con tecnología de punta que se utilizan en los conciertos en estos tiempos.

El Jibarito llevará a escena éxitos como Háblame, El Diablo y Yo, Mi novia, El Diablo y yo, entre otros, mientras que Frank Reyes tendrá un repertorio con temas como Princesa, Nade de nada, Quién eres tú, Extraño a mi pueblo y Tú eres ajena y muchos más.

Asimismo, de José Manuel Calderón y Ramón Torres, disfrutarán de temas como Culpable, Llamada, Sediento, Luna, Ya volvió, Amor a tu manera, La suegra, Chica Salvaje y Lo que pasó pasó, entre otros éxitos.

Mientras que Alexandra, ex del dueto Monchy y Alexandra, estará interpretando Estar sin ti, Yo no soy esa, Lo que tú me das, Dos locos, Hoja en blanco, entre otras bachatas.

De igual forma, podrán ser complacidos con canciones de El Chaval y Leonardo Paniagua como Dónde están mis amigos, Estoy perdido, Dile a él, Maldita sea la primera vez, Cuando el amor se va, Chiquitita, Fue de los dos, Como un perro, La cruz del olvido, Te acordarás de mí, entre muchas.