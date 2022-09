Comunicadora Denise Peña se estrenará como actriz

Santo Domingo, RD

La comunicadora Denise Peña, quien en los últimos años se ha destacado en los medios de comunicación, se estrenará como actriz en el nuevo proyecto cinematográfico del reconocido cineasta dominicano Ángel Muñiz.

La también locutora, se encuentra inmersa en el proceso de producción la película “Sola a los 40”, que es su nueva apuesta.

“Mi trabajo es pasión, disfruto cada cosa que complementa lo que hago y entiendo que es un privilegio hacer lo que amas, me da felicidad. Siempre he querido hacer mis propias cosas. Me fascina el entretenimiento, también tengo grandes compañeros del medio con los cuales me gustaría compartir proyectos y hacer una película. Se podría considerar que es uno de mis planes más cercanos, estoy trabajando en ello y espero que a la gente le guste” expresó en un comunicado de prensa.

La comunicadora pertenece al staff de Grupo Telemicro, una plataforma que la ha catapultado en los últimos años, y desde donde muestra a la gente su verdadera esencia "quien soy, mi personalidad, mi autenticidad, creo que es la única manera de poder lograr la conexión con el público. Siempre manteniendo el margen del respeto. Trato de hacer contenido palpable, para quienes les gusta lo que transmito en cada una de los medios” puntualizó.

Denise ha participado como modelo en diversos videos musicales de destacados artistas de talla internacional como: Romeo Santos, entre otros.