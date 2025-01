Yadier Molina: Hemos tratado de todo... Y evidentemente estamos en una situación que no es deseable

El mánager de las Águilas Cibaeñas, Yadier Molina, admitió este miércoles que el equipo cibaeño se encuentra en una posición desafiante con récord de una sola victoria y cinco derrotas en la ronda actual del Round Robin.

“Hemos tratado de todo [...] Y evidentemente estamos en una situación que no es deseable”, reconoció Molina en un encuentro con la prensa luego del partido con las Estrellas Orientales donde obtuvieron una derrota de seis carreras a cero en el Estadio Cibao.

Pese a todo, Molina declaró que la lucha por mantener una actitud positiva y seguir trabajando duro para “seguir haciendo los ajustes” es palpable en el equipo.

Video Yadier Molina muestra su frustración tras el difícil inicio de las Águilas Cibaeñas con récord 1-5



desafíos

Bien es cierto que en el fascinante mundo del béisbol no todo es color de rosa y los altibajos son una constante que, hasta el momento, forman parte de este equipo en esta fase crucial de la temporada.

A pesar de que el equipo hace "todo lo posible para ganar el juego", el dirigente aseguró que el rendimiento de la ofensiva es un obstáculo significativo.

Para enmendar esta falta considera que "el picheo tiene que ser perfecto en estos momentos porque obviamente la ofensiva no está ahí".

No es de extrañar que exista una presión adicional sobre los lanzadores al verse obligados a ser más que excelentes para compensar la falta ede bateo en el juego.

Sumado a esto, admitió que el equipo ha lidiado con problemas de salud que inevitablemente marcan un impacto directo en su alineación y estrategia durante esta temporada. La presencia de virus y lesiones presentes en algunos jugadores limita las opciones en términos de selección de integrantes y optimización de la alineación.

"Estamos conscientes de que hay muchas limitaciones en estos jugadores y es un poco difícil de esa forma", puntualizó.

estrategias decisivas

En sus declaraciones reveló la necesidad que tienen de encontrar la combinación adecuada de jugadores para potenciar la producción ofensiva. “Los muchachos están trabajando fuerte”, sostuvo en representación del equipo.

Bajo este enfoque, pretende buscar un análisis detallado de las estadísticas individuales y las confrontaciones con los lanzadores rivales para maximizar su desempeño.

Otra táctica utilizada en busca de más victorias es tomar en cuenta la salud y rendimiento actual de los integrantes. Tal es el caso de Eric Mejía, que aunque reconoce sus habilidades defensivas, su participación se ha restringido a roles ofensivos.

Para la gestión de lanzadores, planea administrar de manera eficaz los recursos de lanzamiento disponibles, adaptándose a las necesidades cambiantes del equipo con el objetivo de mejorar su desempeño en el campo.

"Yo pienso que si me quedo plantado y no hago nada pues no estoy haciendo nada [...] En algún momento vamos a cambiar la situación", reforzó con la convicción de que estas estrategias impulsarán a la Águilas cibaeñas a superar los desafíos actuales con éxito.

Ante todo, Molina mantiene una firme confianza en sus jugadores para que demuestren de qué están hechos y puedan "en algún momento cambiar la situación".