Junior Caminero: “Estoy dando lo mejor de mi”

Junior Caminero afirmó que está jugando con el corazón y tratando de dar lo mejor de él en el campo.

“En el último turno busqué el jonrón. Un picheo alto... traté de buscar la forma de entrar y conecté tres imparables en la zona, pero en el último momento me puse un poquito ansioso porque quería dar el jonrón y Pujols tomó la decisión y habló conmigo de sacarme en el octavo y yo le dije que no hay problemas. Fue para cuidarme ¿sabes? Busqué un jonrón en ese picheo pero me salió un poquito de fly”, explicó tras su cuarto turno del juego en el que buscaba completar el ciclo contra los Tigres del Licey.

Y agregó: “Yo vengo todos los días a dar lo mejor de mi aquí, no vengo por venir. Y la cosa me está saliendo que es lo importante ¿sabes? El trabajo, la preparación, que es lo importante…”.

Caminero sigue caliente con el madero, ya que bateó de 4-3, con triple, doble, sencillo, dos producidas y dos anotadas. En el Round Robin tiene línea ofensiva de .385/.846/1.231 con average de .385.

Caminero resaltó la energía y el trabajo colectivo del equipo, asegurando que su actuación fue una forma de motivar a sus compañeros.

“Somos un equipo con tremenda energía y ese es el juego que yo juego, no puedo bajarle, tengo que darle crédito a los otros jugadores. Entonces, desde que Brito dio ese jonrón me pasó a mí la energía y yo seguí. Entonces, ese es el juego mío, no en contra del Licey, sino con todo el equipo mientras que yo esté jugando ese es mi juego”, expresó.

Para Caminero este Round Robin es especial, por lo que está dando lo mejor de él.

“Es algo muy especial, el año pasado no estuve, me pararon mucho antes del Round Robin y ahora es que estoy aprovechando esta oportunidad que me dio Tampa de yo poder vivir esta experiencia, por eso estoy jugando con el corazón, dando lo mejor de mí. El año pasado no la pude tener la experiencia, pero este año la estoy aprovechando”, dijo.

Con la victoria, el Escogido (3-3) se pone a un juego de Estrellas y Licey (4-2), que comparten la primera posición del Round Robin.

Los Leones viajarán este miércoles a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas Orientales a las 7:30 de la noche.