La nueva Sirenita negra de Disney que destapa la caja de pandora cibernética

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

En 1989 se estrena "The Little Mermaid" ( John Musker, Ron Clements) una película animada de Disney que, en su mayor parte, es tierna, inofensiva y divertida. Pero en medio de esta divertida y alegre historia fílmica se encuentra algo feo e ignorante: el racismo.

La canción "Under the Sea" contiene una imagen de un "pez negro" que se parece a las imágenes estereotipadas de los afroamericanos de principios del siglo XX; labios demasiado grandes, piel oscura y una voz que obviamente pretende burlarse de los cantantes de soul afroamericanos.

Este "pez negro" (como se le llama en la película) podría ser sacado directamente de una caricatura de Sambo.

Además, hay otro pez llamado "Rey del Soul" con labios grandes que también encarna esta representación ofensiva y estereotipada de los afroamericanos.

Al final, nada ocurrió. La cancion sigue alli, el “pez negro” sigue alli.

Podríamos acusarnos de exagerados, y claro, es imposible complacer a todas las comunidades, los puntos de la comunidad negra tienen un porqué.

A mediados de 2020, en plenas marchas de Black Lives Matter, Dinamarca se despertó una mañana con las palabras “pez racista” garabateadas en la base de la “Sirenita”, la estatua de bronce en honor al famoso cuento de hadas de Hans Christian Andersen que se yergue sobre una roca en el mar frente a un muelle en Copenhague.

La escultura de 107 años de antigüedad, que es visitada por un millón de turistas cada año, fue objeto de vandalismo antes, incluso por parte de activistas contra la caza de ballenas y activistas a favor de la democracia, y dos veces sufrió decapitación.

“Me resulta difícil ver lo que es particularmente racista en el cuento de hadas “The Little Mermaid”, dijo Ane Grum-Schwensen, investigadora del Centro HC Andersen de la Universidad del Sur de Dinamarca, al noticiero local Ritzau.

Durante el pasado fin de semana, Disney lanzó el primer adelanto de su próxima versión de acción en vivo de The Little Mermaid .

El breve clip es relativamente ligero en imágenes reales, pero nos da lo bueno: la estrella Halle Bailey como Ariel, cantando un poco de la icónica balada "Part of Your World".

Un extraordinario vistazo perfectamente suficiente a la adaptación del clásico por el director Rob Marshall.

Todo esto, destapó la caja de pandora cibernética, desde su inicio, cuando Disney anunció que la cantante y actriz Halle Bailey interpretaría a Ariel en la nueva versión de acción en vivo de su exitosa película de 1989.

Lamentablemente, y como era de esperar, hubo una reacción violenta contra esta elección de reparto.

Muchos fanáticos de la película original de Disney no pudieron ver otra sirena que una de piel pálida y cabello rojo.

Siguió mucha fealdad, especialmente en línea, desde el hashtag #notmymermaid hasta peticiones que afirmaban que una sirena negra era “una traición al creador original de Ariel”.

Bailey se mantuvo en silencio, antes de finalmente emitir un comunicado que decía: "Estoy empezando a entender que esta película es algo mucho más grande que yo"

Una gran cantidad de adultos muy normales y bien adaptados recurrieron a las redes sociales usando el hashtag #notmyariel para quejarse de que Bailey fue elegida para el casting y que Disney estaba demasiado liberal.

Mucho de ello teñido de ignorancia, por supuesto. Halle Bailey es negra; Ariel, un personaje ficticio animado, parece ser blanco en la película animada de 1989.

A pesar de la total irrelevancia del color de piel de Ariel y el abundante talento de Bailey, elegir a una joven negra para el papel principal era claramente inaceptable.

¿Cómo se atreve Disney a no rendirle una reverencia servil a la película original haciendo una copia al carbón de la princesa de dibujos animados? Es una pregunta ignorante destinada a enmascarar el prejuicio que realmente está en juego aquí. Entonces, así es como funciona Internet, ¿no?.

El conocido transfóbico y árbitro moral Matt Walsh también se involucró, escribiendo en Twitter: “Hollywood cambia los personajes tradicionalmente blancos a negros mientras afirma que lo contrario sería 'borrado negro. Lo que esto nos dice es que, por su propia admisión, se dedican al borrado de blancos. Es solo que se supone que no debemos darnos cuenta o quejarnos”.

Todo esto viene es precedido por la queja de un enorme grupo de fanaticos de Game of Thrones y Lord of The Rings, donde se quejaban de los elfos negros y los hobbits (o Harfoots, en realidad) en la nueva serie de televisión Rings of Power, así como con los Black Valyrians en la precuela de Game of Thrones , House of Dragon.

Volviendo a Hailey y su casting como Ariel, la mayoría trataron de hacer el "argumento" de que debido a que The Little Mermaid está basada en un cuento de hadas danés, no elegir a una mujer de aspecto danés (es decir, blanca) representaría una desviación del material original.

Por supuesto, la versión original de la historia involucra a Ariel cortándose la lengua a cambio de pies que sangran constantemente cuando está en tierra, y termina con ella disolviéndose en espuma de mar después de considerar apuñalar al Príncipe Eric y su nueva esposa hasta la muerte; en la historia de Andersen, ella también tiene la piel verde.

Entonces, al defender la necesidad de precisión histórica, nuevamente, estamos hablando de una historia sobre una sirena que es la mejor amiga de un cangrejo, una simple búsqueda de google (o una adecuada educación) les habría ahorrado la vergüenza.

Y obviamente, la adaptación de Disney es poco fiel al material original. Ariel hace un pacto con la bruja del mar, Úrsula, pero ella no sufre dolor mientras camina y al final recupera la voz y se casa con su príncipe.

Feliz, fácil, dulce. A la luz de esta reescritura, el hashtag #notmymermaid es ridículo, al igual que la sugerencia de que Bailey es una corrupción de la sirena que los fanáticos conocen y aman.

En muchos sentidos, la Ariel de 1989 es mucho más una corrupción del personaje danés original, que buscaba no solo el amor sino también la inmortalidad.

En bikini, enamorada e ingenua, Ariel es una adolescente estadounidense de ojos saltones y cubierta de azúcar.

A pesar de esto, la película de Disney se mantiene fiel a la naturaleza forastera de la sirena de una manera: el tema principal de Ariel, "Part of Your World", explora la idea de su alteridad y su condición de marginada o exiliada.

Jodi Benson, la voz de Ariel en la película animada Mermaid de 1992 , le dio a Bailey su sello de aprobación : “Lo que traes a la mesa en un personaje en cuanto a su corazón y su espíritu es lo que realmente cuenta”. Eso subraya una verdad importante: es el interior de un personaje, no el exterior, lo que más importa.

Así que los trolls de Internet deberían calmar sus dedos y sus prejuicios. Tal vez algunas personas necesitan quejarse, llorar y pasar por las cinco etapas del duelo sobre sus opciones de casting preferidas. No es posible que puedan hacer eso cada vez que un productor se atreve a reinventar un papel de una manera nueva, dando la verdadera esencia a lo que llamamos arte.

Disney se ha vuelto más diverso a lo largo de los años. Podemos ver la progresión desde las primeras princesas blancas como Cinderella, Snow White y la princesa Bella hasta princesas diversas como Jasmine, Pocahontas, Mulan y la princesa Tiana.

Según los expertos del internet, parece que los blancos quieren que las princesas blancas siguen siendo blancas, aunque ninguna de estas personas haya existido nunca.

Algunos fanáticos sugirieron boicotear a Disney, mientras que otros compartieron fotos de una mujer blanca interpretando a Ariel, lo que significa que sería despedida ahora que una sirena negra está en la película.

Una persona afirmó que Disney sabía que los fanáticos lo odiarían y "lo hicieron de todos modos", usando el hashtag #NotMyAriel . Odio decírselo, pero más de cien millones la gente vio el tráiler de esta nueva versión de The Little Mermaid, basado en estos números, es probable que la película tenga éxito, a pesar de que hay grupos de adultos que planean boicotear la película. Cuando posiblemente, el estudio de mercado no fue enfocado ni siquiera en ellos.

Hay muchos más mitos de sirenas que no son blancas que sirenas que se parecen a Ariel. Las sirenas negras y marrones se pueden encontrar en el Medio Oriente, África y la India, y las sirenas se encuentran a menudo en el arte y el folclore del Caribe.

Uno de los artistas de sirenas más conocidos es Canute Caliste de Carriacou en las Granadinas, quien juró que había visto a las criaturas. Las sirenas también se encuentran en China, Corea y Japón; hay una princesa sirena india llamada Suvannamaccha y la deidad africana Mami Wata.

Mami Wata, que también aparece en el folclore caribeño, es una antigua diosa que a menudo aparece con un espejo en la mano y una gran serpiente envuelta alrededor de ella; paradójicamente, representa tanto la lujuria como la fidelidad.

Se aparece a los viajeros y, a menudo, los seduce en su mundo bajo el mar. Si ella les permite irse, los viajeros regresan a tierra con ropa seca y una nueva comprensión espiritual; se vuelven más ricos, más atractivos y exitosos.

En Benin, Togo y Ghana, Mami Wata es venerada y existe un sacerdocio complejo asociado con ella.

Me resisto a usar la palabra “racismo”, prefiero usar “ignorancia”, aunque parecieran sinónimos, ambas definiciones puede paralizar la imaginación de alguien.

El hecho de hay un enorme grupo de personas que estén luchando por aceptar una sirena negra cuando mi generación creció aceptando una blanca es claro, el odio es palpable, y a su vez, muy triste.

Además, golpear el mostrador con el puño e insistir en que una mujer negra no puede ser una sirena, una criatura mítica, muestra cuán mezquino e ilógico es el odio. Pero, como un perro con un hueso, es apenas el inicio de una larga e incómoda conversación.