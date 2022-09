"La Huérfana" y otras cuatro películas se estrenan este fin de semana en cines dominicanos

Nathaly Tavarez

Santiago, RD

Cinco películas debutan este jueves en las salas cinematográficas dominicanas: "Pasaje al paraíso", "God´ s Country", "See How They Run", "La Chica Salvaje" y "La Huérfana: el origen, la precuela La Huerfana de 2009", que debutara bajo el lema “aún no conoces todos sus secretos”, con Isabelle Fuhrman, Julia Stiles y Rossif Sutherland en los papeles principales de la propuesta de 99 minutos que fue dirigida por William Brent Bell.

Fuhrman vuelve a interpretar a Esther Albright (Leena Klammer) en la producción que dará a conocer el origen del icónico personaje del género de terror, por el que está muy emocionada ya que tuvo una buena experiencia grabando la misma.

“Estoy muy emocionada de que la audiencia vea a Esther divirtiéndose un poco más en esta película. Creo que tuvimos que jugar con el hecho de que la audiencia conoce el secreto mucho más desde el principio, y fue divertido para mí como actriz interpretarla”, expresó en entrevista con MovieWeb.

Estuvo producida por las empresas Dark Castle Entertainment, Eagle Vision y Entertainment One y es distribuida por Paramount Players, mismas que han recaudado $9,667,765 hasta el momento, según indica Wikipedia.

Su debut en el cine ocurrió el 27 de julio de 2022 en Filipinas, mientras que el 19 de agosto se estrenó en Estados Unidos, luego de haber sido grabada en noviembre de 2020 en Winnipeg, Canadá.

David Coggeshall escribió el guión de horror al que también se apagaron para actuar Matthew Finlan, Jade Michael, Lauren Cochrane, Sarah Luby, Alex Carlos, Samantha Walkes, Hiro Kanagawa y Nigara Blackok.

Sinopsis. Esther se encuentra huyendo de un asilo ubicado en Estonia y viaja con destino a América robando la identidad de la hija de una familia rica.

Allí, su vida como Esther la pone en contra de una madre que está dispuesta a todo para proteger a su familia.

La precuela consiguió impresionar más a la crítica que la película original, y la actuación de su actriz principal se ha llevado elogios.

Críticas. Las opiniones de los críticos de cines han variado entre los que consideran que esta es aburrida, que no tiene suspenso y un guión desordenado, en tanto que otros han expresado que es entretenida y que encaja “perfectamente” con lo que brindó la primera película.

"'Orphan: First Kill' es sorprendentemente inteligente, imprevisible y terrorífica… Esther merece tres secuelas más”, escribió Kim Newman en el portal británico Empire.

+ Pasaje al paraíso

Titulada originalmente como Ticket to Paradise, este filme de comedia y romance que tiene una duración de 104 minutos y es protagonizado por George Clooney (Cielo de medianoche) y la famosa actriz norteamericana, Julia Roberts (El amor llama dos veces), quienes se hacen acompañar por Lucas Bravo, Billie Lourd y Kaitlyn Dever en el papel de “Lily”.

Otros de los actores que participan en este son Kaitlyn Dever, quienes actuaron bajo la dirección de Ol Parker, quien la escribió junto al guionista y escritor estadounidense, Daniel Pipski, quien ha participado en largometrajes como A teacher (2020), Mi nombre es Harvey Milk y Appaloosa, ambas lanzadas en el año 2008.

Fue producido por Red Om Films, Working Title Films, Smoke House Pictures and Universal Pictures, estudio cinematográfico que también lo distribuye.

Descripción oficial. Pasaje al paraíso sigue a una pareja divorciada, incapaces de mantener una relación cordial o amable debido a los resentimientos que siguen muy presentes, a pesar de llevar varios años separados.

Un día cualquiera, se enteran, por fuentes diferentes, que su hija Lily, recién graduada de la Universidad de Chicago, ha decidido, intempestivamente, que va a casarse con un hombre que conoció en Bali, mientras acompañaba a su mejor amiga en una excursión de posgrado.

Tratando de evitar que su hija cometa el mismo error que ellos cometieron, veinticinco años atrás, ambos se embarcan en un viaje para impedirlo. Descubriendo que tienen el mismo propósito, toman la decisión de trabajar en equipo, algo que ninguno cree capaz de lograr.

Opiniones. Hasta el momento las críticas han sido negativas en su mayoría, de manera que Federico Marín Bellón comentó en Diario ABC que es una comedia romántica sin sorpresas.

+See How The Run

Escenas de misterio y comedia trae la película de 98 minutos del director Tom George que fue escrita por Mark Chappell, un guionista y escritor británico conocido por Flaked (2016) y My Life in Film (2004).

El reparto está encabezado por Saoirse Ronan, Sam Rockwell y Adrien Brody, quienes interpretan a Constable Stalker, Inspector Stoppard y Leo Köpernick.

En la cinta que fue calificada como PG-13, también actúan Reece Shearsmith, Ruth Wilson, Harris Dickinson, Pearl Chanda, David Oyelowo, Paul Chahidi, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Lucian Msamati, Charlie Cooper, Tim Key, Shirley Henderson y Pippa Bennett-Warner.

Searchlight Pictures la produjo y la distribuye en la mayoría de los países donde se estrenará, puesto que llegará a España el 21 de octubre vía 20th Century Studios España.

Sinopsis. Un desesperado productor de cine de Hollywood se propone convertir en película una popular obra de teatro. Cuando miembros de la producción son asesinados, el cansado inspector Stoppard y la agente novata Stalker se encontrarán en medio de una intrigante novela policíaca, indica la sinopsis de Caribbean Cinemas.

Críticas. "Es una película policíaca de lo más divertida, con muchas risas, mucho estilo e interpretada con brío por un reparto de calidad. Además, confirma a Saoirse Ronan como una Diosa de la comedia”, comentó el escritor Ian Freer en el portal Empire.

+ God's Country

Julian Higgins hizo el guión de God's Country, un largometraje estadounidense de suspenso que también dirigió teniendo a Thandiwe Newton, Tanaya Beatty y Jefferson White en los personajes protagonistas Sandra Guidry, Gretchen y Samuel Cody.

En 102 minutos Jeremy Bobb, Kai Lennox, Joris Jarsky, Karen Jean Olds, Gabriel Clark, Dark Sevier, Phaedra Nielson, Daniel McLeod, Matthew Yetter, Ainsley Sevier, Lynn Solomon, John Hosking y Amy McLeod, también actúan en la cita de calificación R que estuvo producida por Cold Iron Pictures.

Sinopsis oficial. Basado en el relato corto «Winter Light» del aclamado autor James Lee Burke, ‘God’s Country’ es un thriller neo-occidental ambientado en la naturaleza nevada del oeste americano.

Thandiwe Newton interpreta a Sandra Guidry, una profesora negra que vive y trabaja en una ciudad universitaria rural. Ella descubre un misterioso camión rojo estacionado en su camino de entrada y pronto se entera de que pertenece a un par de cazadores locales que buscan ingresar al bosque detrás de su casa.

Sandra los rechaza educadamente pero con firmeza; su experiencia le dice que estos no son el tipo de hombres que reciben libremente en su mundo. Pero no aceptan un no por respuesta, y pronto Sandra se ve envuelta en una creciente batalla de voluntades que pone a prueba sus valores más profundos.

Comentarios. La mayoría de las opiniones han sido positivas por parte de los críticos de cine, tales como Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter, Christian Zilko de IndieWire y Fionnuala Halligan de Screendaily, donde escribió que es una película de nuevas voces y llena de ambición.

"Concisa, tensa y delicadamente realista… Newton lidera con una resolución intrépida, haciendo una interpretación agradable que se enciende en su naturaleza abatida, mientras se gana una simpatía totalmente justificada", reseño Andrew Bundy, por su parte, en el sitio web The Playlist.

+ La chica salvaje

La chica salvaje es una película estadounidense de misterio dirigida por Olivia Newman, quien se basó en el libro homónimo escrito por Delia Owens, para encabezar la filmación del filme que dura 126 minutos.

Lucy Alibar creó el guión de la cinta calificada como PG-13, la cual está estelarizada por Daisy Edgar-Jones y Taylor Smith, en los papeles de Kya Clark y Tate Walker.

Distribuida por Sony Pictures Entertainment (SPE) y producida por 3000 Pictures y Hello Sunshine, esta es secundada por Garret Dillahunt, Eric Ladin, Luke David Blumm, Sterling Macer Jr., Blue Clarke, Jojo Regina, David Strathairn, Michael Hyatt, Jayson Warner Smith y Ahna O'Reilly.

Libro. La chica salvaje, obra de la autora de 73 años, Delia Owens, estuvo en la lista de best sellers de The New York Times durante dos semanas y fue lanzada en agosto de 2018.

Descripción oficial. La historia de Kya, una niña abandonada que se crió hasta la edad adulta en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Durante años, los rumores de la "Chica del pantano" rondaron Barkley Cove, aislando a la astuta y resistente Kya de su comunidad.

Atraída por dos jóvenes de la ciudad, Kya se abre a un mundo nuevo y sorprendente; pero cuando uno de ellos es encontrado muerto, la comunidad inmediatamente la señala como la principal sospechosa. A medida que se desarrolla el caso, el veredicto sobre lo que realmente sucedió se vuelve cada vez más confuso y amenaza con revelar los muchos secretos que yacen en el pantano.

Críticas. La cinta ha recibido diversas opiniones, de manera que mientras que algunos críticos de cine entienden que es “poco convincente”, “aburrida” y “tediosa”, otros han comentado que las actuaciones principales son “buenas”.

"Un misterio tan oscuro como romántico… Su final es genuinamente asombroso y aunque no me atrevo a revelarlo, sólo diré que esta es una película que tiene el mismo coraje que su espíritu inadaptado", dijo Owen Gleiberman, por su parte, en el portal Variety.

Datos curiosos. La canción principal del largometraje, Carolina, fue escrita e interpretada por la celebridad estadounidense, Taylor Swift, quien ha sido galardonada por diversas premiaciones, entre las que figuran World Music Awards, MTVU Woodie Awards y Billboard Music Awards.

Daisy Edgar-Jones es una actriz oriunda de Reino Unido que también ha actuado en Normal People de 2020 y en Por mandato del cielo de 2022.

Se realizó con un presupuesto de $24,000.000 millones de dólares y hasta el momento se han recaudado $97,725,000, según Wikipedia.

Louisiana, Nueva Orleans y Houma fueron los escenarios elegidos para crear fotografía principal que se hicieron desde el 30 de marzo de 2022, hasta el 28 junio del mismo año.