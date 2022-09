Camila Issa: del mundo de los negocios a tener un rol en serie sobre hermanas Mirabal

Nayeli Reyes

Santo Domingo. RD

Camila Issa cursaba su segundo año universitario en la carrera de administración de empresas cuando la oportunidad de incursionar en el universo cinematográfico llegó a su vida.

Aunque las artes siempre estuvieron presentes, bailando desde pequeña y siendo modelo de comerciales poco después, fue en el 2017 cuando a ella llegó “La Boya”, una película en la que David Maler era director y guionista y se encargó de formar un elenco minado de caras nuevas.

“Yo siempre digo que La Boya fue la mejor primera experiencia. Fue un proyecto muy bonito, era pequeño en tema de actores entonces hicimos una relación muy bonita y es que no solamente estaba trabajando con grandes personas, sino que estaba viviendo esa primera experiencia con alguien más”, relató la joven actriz de 22 años.

Camila ya había tenido un pequeño papel en la película “María Montez”, pero aun así dice haberse solidificado con este filme.

El mundo de los negocios, con tantas oportunidades, había dado tamaño, educación y una vida a Camila Issa, quien había forjado su futuro entre las numéricas paredes de sus posibilidades.

Sin embargo, en su historia quedó claro que no hay mucho más que hacer cuando el Apolo de la pasión por el arte conquista su corazón.

Al grito de ¡luces, cámara y acción! la escenografía en su vida cambió y su escenario principal se volvió un set de grabación donde dar vida a un personaje se convirtió en aquello de lo que se alimentan sus más profundas emociones.

“Mis padres, ambos, tienen negocios, es algo que siempre ha estado en mí, es parte de mi realidad. Yo me crié las tardes en la empresa de ellos después del colegio”, contó Issa, vislumbrando estar enamorada de la carrera que cursó en la universidad, aunque el flechazo no pareció ser suficiente al afirmar la facilidad con la que tomó la decisión de dejarla ir para dedicarse a actuar.

En medio de la inestabilidad y desesperación que vivía el mundo en pleno 2020 por la pandemia del coronavirus, a manos de Camila Issa llegó la posibilidad de hacer una audición para una serie de Star+ (Disney) que luego se titularía “El grito de las mariposas”.

La joven contó que recibió la propuesta sin emoción, o más bien con nulas esperanzas y el pensamiento arraigado de que “yo voy a hacer esta audición, pero yo tengo mi trabajo y estoy muy feliz”, no obstante parecer que estar en la piel de María Teresa era su destino.

“Cuando quedan cuatro muchachas y me dan la información de que se va a grabar en Colombia, que es una producción de Disney, todo fue como un sueño hecho realidad… Y recuerdo que un día estaba de camino a un sitio con mi papá y yo le dije: - ahora es que tengo miedo, ahora me dijeron del proyecto y yo lo quiero”, relató en su visita a Listín Diario.

+ Rol en serie

En la serie “El Grito de las Mariposas”, a ser estrenada este año, Camila Issa interpreta con orgullo a María Teresa Mirabal, una de las tres hermanas Mirabal fallecidas en la lucha contra el tirano Rafael Leonidas Trujillo.

“Algo que me enorgullece mucho es ver personas de diferentes países que se interesaron en nuestra historia y contarla", relató en su visita a Listín Diario.

Luego agregó: "Esas tres mujeres fueron de aquí. Tres heroínas. Hay personas de toda Latinoamérica que se interesan por contarla, eso nos debe dar orgullo. Una de nuestras historias más inspiradoras”.

Su admiración hacia "las mariposas" encuentran nombre al explicar que entiende que “no es que no tuvieran miedo y eso es lo que las hace más grandes. Tenían miedo, pero sabían que lo mejor era seguir hacia delante. Fue triste lo que ocurrió con ellas, pero siguen vivas porque estamos contando su historia”.

A pesar de su intenso despertar en el cine y la innegable complicidad que surgió entre la artista y la cámara, las vueltas que da la vida cerraron su mirada ante la posibilidad de dedicarse enteramente al mundo del cine.

“Después de La Boya no había tenido mucho contacto con el cine, había seguido con mi carrera universitaria. Disfruté la experiencia y ya, vamos a seguir la vida”, dijo.

Camila recuerda su experiencia en Colombia con mucho cariño, abrazando el crecimiento personal que tuvo y que ha seguido alimentando con estudios internacionales y unos maestros de actuación permanentes que indicó están detrás de su éxito en cada audición.

“Estoy llegando ahora de un curso en Los Ángeles y me dí cuenta que con los maestros de actuación con los que tomó clases semanalmente no tengo nada que envidiar. Son muy buenos en su trabajo y eso es tan valioso como lo que aprendí en el curso”, expresó.

No obstante, la entrega a cada personaje no es algo que se estudia.

“Siento que a todos los personajes uno le entrega algo de sí que es incondicional y difícil de explicar, yo todavía no he encontrado las palabras para explicarlo, pero personalmente soy fanática de mujeres fuertes y empoderadas. Mujeres empoderadas en los 60s eso es wow y estamos hablando de un tirano que duró 31 años en el poder, no era cualquier cosa”, alegó al referirse a las hermanas Mirabal.

+ Sus proyectos

Además de "La Boya" y "El Grito de las Mariposas'', ha participado en importantes festivales de cine y después del gran paso en Disney, ahora interpreta un nuevo personaje en la nueva serie de Nickelodeon, “Are you Afraid Of The Dark?”.