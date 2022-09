Cartelera cargada: cuatro películas se estrenan este jueves en cines dominicanos

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

“Cuatro es mejor que una” talvez fue la frase en la que se basaron las empresas de salas de cine que traen cuatro propuesta cinematográficas este jueves a República Dominicana, las cuales son "La chica salvaje", "Tres mil años esperándote", "Dragon Ball Super: Super Hero" y "Jack in the Box: Awakening".

Escenas de aventuras ofrece el filme "Dragon Ball Super: Super Hero", el cual tiene una duración de 100 minutos y es protagonizado por Masako Nozawa, Yuko Minaguchi y Toshio Furukawa.

Quien dirigió la cinta de anime fue Tetsurô Kodama y el guión estuvo a cargo de Akira Toriyama. Ambos estuvieron detrás de la creación de la secuela de "Dragon Ball Super: Broly" que está teniendo una gran audiencia.

Esta es calificada como PG-13 y es distribuida mundialmente por Crunchyroll, empresa que también la produjo y que se espera que la tenga disponible en streaming en unos meses.

Fue estrenada en Japón el 11 de junio de 2022 y está basada en una obra de Akira Toriyama, quien es un diseñador de personajes japonés.

Sinopsis. El Ejército de la Cinta Roja fue destruido por Goku. Las personas que continúan con su espíritu han creado los androides definitivos, Gamma 1 y Gamma 2. Estos dos androides se llaman a sí mismos “Superhéroes”. Comienzan a atacar a Piccolo y Gohan. ¿Cuál es el objetivo? Frente al peligro que se aproxima, es hora de despertar.

Comentarios. “Muy apropiadamente para una película con la palabra “súper” dos veces en el título, todo se ve y se siente enorme. Es divertidísima para ver en la pantalla grande”, escribió Cezary Jan Strusiewicz en Polygon.

+ "Jack in the Box: Awakening".

"Jack in the Box..." es un filme del director y guionista Lawrence Fowler que es la secuela de The Jack in the Box (2019).

Los roles principales de la producción son interpretados por Matt McClure, Mollie Hindle y James Swanton, quienes se hacen acompañar por Victor Mellors, Ben Walters, Melvyn Rawlinson, James Males, Nicholas Anscombe, Nicola Wright, Michaela Longden, Erina Mashate y Jason Farries.

Fue producida en Reino Unido por Fowler Media y es distribuida por 4Digital Media, mientras que la dirección de fotografía de la cinta de 93 minutos que busca causar pánico en los espectadores, fue realizada por Cameron Bryson, quien labora en el séptimo arte desde hace más de una década.

Sinopsis oficial. Una rica heredera al borde de la muerte y su devoto hijo abren una misteriosa caja sin sospechar la macabra pero esperanzadora sorpresa que desatarán. Desesperados, Olga y Edgar Marsdale hacen un oscuro trato con el tenebroso ser oculto en la caja: la milagrosa sanación de la enfermedad terminal que aqueja a la acaudalada mujer, a cambio de la vida de seis víctimas inocentes.

Opiniones. “La trama es tremendamente simple y solo sirve como excusa para que el demonio en cuestión haga de las suyas, y los asesinatos, aunque efectivos dado que el director demuestra cierto conocimiento a la hora de rodar las escenas de terror, se hacen monótonos y repetitivos. Las actuaciones dejan mucho que desear, aunque tampoco tenemos unos personajes que demanden una gran capacidad actoral”, escribió un usuario de internet que se hace llamar “El Chico de los Horrores”.

+La chica salvaje

Titulada originalmente como Where the Crawdads Sing, esta es un largometraje estadounidense de misterio dirigido por Olivia Newman, quien se basó en el libro homónimo escrito por Delia Owens, para encabezar la filmación del filme que dura 126 minutos.

Lucy Alibar creó el guión de la cinta calificada como PG-13, la cual está estelarizada por Daisy Edgar-Jones y Taylor Smith, en los papeles de Kya Clark y Tate Walker.

Distribuida por Sony Pictures Entertainment (SPE) y producida por 3000 Pictures y Hello Sunshine, esta es secundada por Garret Dillahunt, Eric Ladin, Luke David Blumm, Sterling Macer Jr., Blue Clarke, Jojo Regina, David Strathairn, Michael Hyatt, Jayson Warner Smith y Ahna O'Reilly.

Libro. La chica salvaje, obra de la autora de 73 años, Delia Owens, estuvo en la lista de best sellers de The New York Times durante dos semanas y fue lanzada en agosto de 2018.

Descripción oficial. La historia de Kya, una niña abandonada que se crió hasta la edad adulta en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Durante años, los rumores de la "Chica del pantano" rondaron Barkley Cove, aislando a la astuta y resistente Kya de su comunidad.

Atraída por dos jóvenes de la ciudad, Kya se abre a un mundo nuevo y sorprendente; pero cuando uno de ellos es encontrado muerto, la comunidad inmediatamente la señala como la principal sospechosa. A medida que se desarrolla el caso, el veredicto sobre lo que realmente sucedió se vuelve cada vez más confuso y amenaza con revelar los muchos secretos que yacen en el pantano.

Críticas. La cinta ha recibido diversas opiniones, de manera que mientras que algunos críticos de cine entienden que es “poco convincente”, “aburrida” y “tediosa”, otros han comentado que las actuaciones principales son “buenas”.

"Un misterio tan oscuro como romántico… Su final es genuinamente asombroso y aunque no me atrevo a revelarlo, sólo diré que esta es una película que tiene el mismo coraje que su espíritu inadaptado", dijo Owen Gleiberman, por su parte, en el portal Variety.

Datos curiosos. La canción principal del largometraje, Carolina, fue escrita e interpretada por la celebridad estadounidense, Taylor Swift, quien ha sido galardonada por diversas premiaciones, entre las que figuran World Music Awards, MTVU Woodie Awards y Billboard Music Awards.

Daisy Edgar-Jones es una actriz oriunda de Reino Unido que también ha actuado en Normal People de 2020 y en Por mandato del cielo de 2022.

Se realizó con un presupuesto de $24,000.000 millones de dólares y hasta el momento se han recaudado $97,725,000, según Wikipedia.

Louisiana, Nueva Orleans y Houma fueron los escenarios elegidos para crear fotografía principal que se hicieron desde el 30 de marzo de 2022, hasta el 28 junio del mismo año.

+Three Thousand Years of Longing

El cineasta australiano George Miller, es el director y escritor de Three Thousand Years of Longing, un largometraje de fantasía y drama que tiene a Idris Elba y a Tilda Swinton interpretando a los personajes principales (Djinn y Alithea Binnie).

Otros de los actores que aparecen en las escenas de Tres mil años esperándote, son Alyla Browne, Aamito Lagum, Burcu Gölgedar, Matteo Bocelli, Kaan Guldur, Hugo Vella, Jack Braddy, Pia Thunderbolt, Anna Adams, David Collins, Anthony Moisset y Angie Tricker.

El estudio que la realizó fue Metro Goldwyn Mayer y DeAPlaneta distribuyó la filmación de 108 minutos que es calificada como R, la cual fue preestrenada en la sección oficial (fuera de concurso) del Festival de Cannes.

Por otro lado, la dirección de fotografía fue hecha por John Sealee, el montaje por Margaret Sixel y la música estuvo a cargo de Junkie XL, un DJ neerlandés que ha dado vida musical en filmes como Deadpool y Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Sinopsis. La profesional en literatura, Alithea Binnie (Tilda Swinton) parece estar feliz con su vida aunque se enfrenta al mundo con cierto escepticismo. De repente, se encuentra con un genio (Idris Elba) que ofrece concederle tres deseos a cambio de su libertad.

En un principio, Alithea se niega a aceptar la oferta ya que sabe que todos los cuentos sobre conceder deseos acaban mal. El genio defiende su posición contándole diversas historias fantásticas de su pasado. Finalmente, ella se deja persuadir y pedirá un deseo que sorprenderá a ambos.

Críticas. Entre las críticas positivas está la de Luis Martínez del periódico español Diario El Mundo, donde el periodista cultural dijo que es una propuesta que enamora e hipnotiza.

Mientras que Pepa Blanes del sitio web Cadena SER, escribió que la misma no alcanza sus objetivos y que no es ambiciosa como pretende ser.