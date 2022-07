María Celeste Arrarás está en el ojo de una posible candidatura política en EE.UU.

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La veterana presentadora de televisión María Celeste Arrarás es mencionada como posible compañera de fórmula de Charlie Crist, en caso de que el representante demócrata logre la nominación de su partido para la gobernación del estado de la Florida, en Estados Unidos.

Sin embargo, la veterana presentadora de televisión lo toma con pinza y no lo asegura, aunque admitió que sostuvo un encuentro-desayuno con Crist, quien "me quería conocer" sin que le propusiera nada en particular.

"No estábamos hablando de nada de esto, simplemente cómo está pensando la comunidad puertorriqueña, yo como periodista cómo veo las cosas, como estamos conversando tú y yo. Nada que ver con esto de vicegobernadora, nada de eso", dijo Arrarás a Telemundo 51, la estación de televisión que transmite la programación de Telemundo al área de Miami.

Sobre el encuentro con Cris agregó: "Entonces hablamos y yo creo que él quedó favorablemente impresionado número 1 con mi pasión porque sabes que yo soy muy directa y muy apasionada y digo las cosas como son. Segundo, que yo estaba muy versada en los temas de La Florida porque obviamente soy periodista y vivo aquí y me interesa lo que pasa en mi estado, entonces yo creo que eso pasó. Pero él no me dijo a mí nada en ese momento".

Sin embargo, ante los comentarios de su posible candidatura sostuvo que se sorprendió al escucharlos: "Me habían hablado algo sutilmente de que a lo mejor me estaban considerando, pero no le di la importancia porque no hubo una conversación formal al respecto".

Arrarás, de 61 años, salió en agosto de 2020 de Telemundo, donde condujo el programa "Al Rojo Vivo" durante dos décadas.

La periodista puertorriqueña se ha mantenido activa en su profesión presentando CNN Docufilms con María Celeste Arrarás por la cadena CNN.