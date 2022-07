"Stranger Things": todo lo que se sabe de su quinta temporada

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

"Stranger Things" ha tenido fanáticos viendo su cuarta temporada desde que salió en Netflix, y para ser honesto, no estamos bien (dale a Sadie Sink todos los premios). Después de tener que asegurar una espera de tres años, Vol. 1 de la cuarta temporada cayó el 27 de mayo y vol. 2 fue lanzado el 1 de julio.

El programa ha destrozado nuestros corazones de formas que nunca creímos posibles, con muchos episodios de duración cinematográfica para mantenernos ocupados. Pero después de ese final del Vol . 2 , estamos más hambrientos que nunca por más.

Comprensiblemente, una vez más tendremos que esperar un poco para la quinta temporada, pero eso no significa que nos quedemos completamente a oscuras sobre el próximo proyecto, que será el último de la serie de ciencia ficción (sollozos). ).

Aquí está todo lo que sabemos sobre la quinta temporada de Stranger Things , hasta ahora...

¿De qué tratará la temporada 5 de Stranger Things ? (Spoilers)

Hay muchas cosas que quedaron en suspenso al final de la temporada 4 Vol.2 . Todavía tenemos que saber sobre el destino de Max después de que ella casi sucumbió al destino mortal de Vecna. Además, Will Byers señala de manera escalofriante que Vecna no ha muerto, insinuando un último gran enfrentamiento con Eleven y la pandilla en la quinta temporada mientras lucha para salvar a sus amigos y la ciudad de Hawkins.

Afortunadamente, no ha habido ninguna incertidumbre sobre si habría otra temporada, ya que los Duffer Brothers, también conocidos como los creadores del programa, confirmaron que la quinta temporada continuaría en una carta abierta a los fanáticos a través de Netflix .

Escribieron : “Hace siete años, planeamos el arco completo de la historia de Stranger Things . En ese momento, predijimos que la historia duraría de cuatro a cinco temporadas. Resultó demasiado grande para contarlo en cuatro, pero, como pronto verán por sí mismos, ahora nos precipitamos hacia nuestro final. La temporada 4 será la penúltima temporada; la temporada 5 será la última”.

Agregaron: “Todavía hay muchas más historias emocionantes que contar dentro del mundo de Stranger Things ; nuevos misterios, nuevas aventuras, nuevos héroes inesperados. Pero primero, esperamos que te quedes con nosotros mientras terminamos esta historia de una chica poderosa llamada Eleven y sus valientes amigos, de un jefe de policía arruinado y una madre feroz, de un pequeño pueblo llamado Hawkins y una dimensión alternativa conocida solo como el Al revés."

De manera tentadora, los hermanos Duffer han insinuado cómo terminará la quinta temporada y le dijeron a SFX : "Sabemos cuál es el final.

“Es concebible que cambie, pero creo que es poco probable porque es uno de esos finales que simplemente se sienten, y siempre se han sentido, bien. Y también se siente algo inevitable. Luego, cuando se te ocurre, dices, 'oh, sí, bueno, eso es absolutamente lo que tiene que ser'”.

En febrero, Netflix también lanzó una pista de que la quinta temporada sería la última, tuiteando un letrero al revés que decía: "Todo final tiene un comienzo". Ooooooooh. Desde entonces, se ha confirmado que la quinta temporada también se ha confirmado como la última temporada del programa.

¿Quién protagonizará la temporada 5 de Stranger Things?

Podemos esperar que la pandilla regrese para la quinta temporada, incluidos Millie Bobby Brown como Eleven, Finn Wolfhard como Mike, Natalia Dyer como Nancy, Sadie Sink como Max, Caleb McLaughlin como Lucas, Gaten Matarazzo como Dustin, Joe Keery como Steve, Priah Ferguson. como Erica y Winona Ryder como Joyce.

Si bien su personaje, desafortunadamente, no sobrevivió, Joseph Quinn, quien interpreta a Eddie Munson, también conocido como el líder del Hellfire Club, también ha insinuado un posible regreso a Hawkins para la quinta temporada, y le dijo a Digital Spy : "Estaría furioso si ellos No me vas a traer de vuelta. ¿Estás escuchando, Stranger Things ?

¿Cuándo se estrenará la temporada 5 de Stranger Things ?

La filmación aún no ha comenzado en la quinta temporada, por lo que podríamos esperar un poco. Sin embargo, los hermanos Duffer han prometido que no tendremos que esperar tanto como lo hicimos para la temporada 4, que se descarriló por la pandemia. }

En una entrevista con Variety, dijeron: "No nos exijan, pero la brecha debería ser un poco más corta esta vez, debido al hecho de que ya tenemos un esquema inicial, y no podemos imaginar que lo habrá". habrá otra pausa forzada de seis meses".