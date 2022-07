Musicólogo arrasa en The Voice Dominicana, se queda con tres candidatos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Musicólogo El Libro sigue sorprendiendo como coach en The Voice Dominicana en la cuarta noche del show de la segunda temporada, llevándose tres de las mejores voces, destacando una joven estadounidense de padres dominicanos que dejó boquiabiertos a los cuatro jueces.

Jean Smith, de nacionalidad haitiana y residente de Villa Mella, fue el primero en entrar al #teammusicologo con su interpretación de "At Last" de Etta James.

Mientras, la joven de 16 años Margaret Pérez, desde Bahoruco hizo realidad su sueño de entrar a The Voice y destacarse con su versión de "Vas a quedarte" de Aitana.

Yancy García, nacida en Brooklyn/Usa y de raices dominicanas, logró girar las 4 sillas de los coaches con su bella participación del tema "Say a litle prayer" de Areta Franklin, decidiendo entrar en el equipo del exponente urbano.

Musicólogo ha sido muy acertado en The Voice Dominicana por escoger siempre voces impecables y que representan una buena competencia con los otros teams, además siempre tiene sus toques de ocurrencias y jocosidad en las interacciones con los participantes y colegas dentro del show.

Alex Matos, siempre ansioso por quedarse con los mejores y expresar toda su emoción, ingresa a su team a Yeiri Otaño de 22 años, residenciada en Santo Domingo, cantando " Yo te extrañaré" del grupo Tercer Cielo y causando sensación entre los jueces. Alex no aguantó y se subió al escenario a pedirle que entrara en su equipo y además la acompañó a compartir con sus familiares; Cristian Otañez de Cotuí, también integra la alineación, después de haber interpretado una versión de Reik "Ya me enteré".

Milly Quezada agrega a Angely Matos, quien con un bella voz, logró entrar al team de la reina casi al final de su audición con el tema "Youre still the one" de Shania Twain; Juan Manuel González de Mao/ Valverde, se suma a este equipo luego de cantar "Duele el corazón" de Enrique Iglesias.

Eddy Herrera se quedó con un tremendo talento vocal, se trata de Janis Suárez una domínico cubana residente en Punta Cana y quien con su versión de " Puño de Diamantes", puso a los 4 coaches en disputa, transmitiendo múltiples emociones y finalmente decidiéndose por el team del galán del merengue.

Gregorio Rodríguez y Danny Pérez no continúan en el show.

The Voice Dominicana en su segunda temporada, sigue líder en el rating cada domingo de 8:00 a 10:00pm, a través de Telesistema Canal 11, con la conducción de Luz García y Jhoel López, dirección musical del maestro Henry Jiménez, estilismo de Eddy Gómez, además de un calificado equipo de profesionales.

Franks, Caserío, Yoka, Milex, Nedoca, Tiendas Corripio, Hard Rock Hotel Punta Cana, Pizzarelli, Frontera, Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, KFC, TCL, Presidente, Aviva, Princesa, forman parte de las empresas que patrocinan la segunda temporada de The Voice Dominicana.