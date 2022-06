Los millones que se ha llevado Johnny Depp haciendo películas

Ruben Peralta Rigaud

Santo Domingo, República Dominicana

Varios medios han informado de que a Depp se le ha ofrecido un contrato de 301 millones de dólares para volver a interpretar su papel del emblemático Jack Sparrow en otra película de la franquicia "Piratas" y en una serie de Disney Plus.

Según los informes, Walt Disney Company quiere "hacer las paces" con el actor. Disney había prescindido de Depp tras el artículo de opinión de Amber Heard en The Washington Post en el que se describía como "figura pública que representa el abuso doméstico".

El agente de Depp Jack Whigam declaró que empezó a trabajar con Depp en octubre de 2016 y que éste trabajó de forma constante desde 2017.

Whigam dijo que Depp se llevó 8 millones de dólares por City of Lies, 10 millones de dólares por Asesinato en el Expreso de Oriente y 13,5 millones de dólares por Fantastic Beasts: Los crímenes de Grindelwald.

Las tres películas se rodaron en 2017, antes de la publicación del artículo de Beard.

En 2018, cobró 1 millón de dólares por la película independiente Waiting for the Barbarians. También, supuestamente, aceptó un recorte salarial por otra película independiente llamada Minamata, por la que finalmente se llevó 3 millones de dólares.

Whigam afirmó que el artículo de opinión tuvo un impacto "catastrófico" en la carrera de Depp. "Era un relato en primera persona que venía de la víctima", dijo. "Se convirtió en algo catastrófico para el señor Depp en la comunidad de Hollywood".

Whigam dijo que, tras su publicación, la financiación de Minamata se volvió incierta, lo que llevó a Depp a aceptar un recorte salarial para salvar la película. El actor no ha vuelto a aparecer en una película desde entonces.

Según Celebrity Net Worth, Depp ganó un total de más de 300 millones de dólares por las cinco películas de la franquicia de Los Piratas.

El sitio web informa de que comenzó con un salario de 10 millones de dólares por la primera película, Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, antes de pasar a ganar un total de 60 millones de dólares (un salario base de 20 millones de dólares más 40 millones de dólares más de la parte trasera) por la segunda película. Su salario base volvió a aumentar para la tercera entrega, por la que se dice que cobró 50 millones de dólares.

Según The Hollywood Reporter, Depp declaró a Vanity Fair en 2011 que le pagaban demasiado por protagonizar las películas. "Básicamente, si me van a pagar el estúpido dinero ahora mismo, lo voy a aceptar", dijo. "Tengo que hacerlo. Quiero decir, no es para mí. ¿Sabes lo que quiero decir? En este momento, es para mis hijos. Es ridículo, sí, sí. Pero en última instancia, ¿es para mí? No. No. Es para los niños".

La cuarta película de la franquicia, Piratas del Caribe: en mareas extrañas, fue la más cara de la historia, según Forbes, con unos costes de producción de 410,6 millones de dólares. Se rumorea que sólo Depp ganó 55 millones de dólares con la película. Se dice que ese sueldo fue superado una vez más por la quinta película, Dead Men Tell No Tales, por la que ganó 90 millones de dólares, según Forbes.

Depp declaró que fue despedido de la franquicia de Piratas del Caribe poco después de que se publicara el artículo de opinión de Heard. Cuando el director de talento de Depp, Jack Wingham, testificó ante el tribunal, supuestamente reveló que Depp habría cobrado 22,5 millones de dólares por Piratas del Caribe 6 si la película se hubiera realizado.

Aunque muchos medios han confirmado su regreso a “Piratas del Caribe” por sexta ocasión, el representante de Depp negó dicha posibilidad.

“No esperen que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow a "Piratas del Caribe" en el corto plazo. Asimismo, agregó en una entrevista para CNN en español que, la noticia se trataba de un “invento” y que el futuro “aún está por decidirse”.