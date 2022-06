Christian Nodal se harta de la persecución mediática: "Falta empatía en este mundo"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Christian Nodal está pagando el precio de la fama. El cantante mexicano, hastiado de la persecución mediática de la farándula que busca conocer todo sobre su vida privada, no pudo contener su enfado durante un concierto en Colombia, en el que dijo que a sus 23 años tiene defectos y virtudes como cualquier ser humano, pero que no pretende ser un modelo a seguir.

"Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme“, manifestó.

El cantante regional mexicano agradeció al público asistente al concierto el domingo realizado en Montería, Córdoba, en Colombia, por el recibimiento que le dio, pero confesó que antes de salir al escenario tenía miedo de que sus seguidores colombianos estuvieran enojados con él por “las cosas que se llegan a decir en los medios“.

Incluso, aseguró que “a mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un ch*** llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que medios no más por sacar dinero hablen m*** de mí, yo no soy un ser humano m***. Yo sólo interpreto mi música“.

Desde que terminó en febrero su relación amorosa con su colega y compatriota Belinda, el cantante de regional mexicano ha acaparado la atención mediática por distintos motivos.

Ahora la prensa del corazón anda enfocada en su relación con la rapera argentina Cazzu.

Después de una presentación que tuvo en Bolivia, la pareja fue captada en un video al momento en que ella llegó a Colombia, en donde Nodal la sorprendió con un regalo muy romántico.

En un video que circuló en estos días ellos salen muy tomados de la mano, mientras que Cazzu sostiene un enorme ramos de rosas rojas.

Nodal se convirtió esta semana en el primer artista de regional mexicano en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone en su edición en español.

El cantante de “Botella tras botella” ofreció una extensa entrevista en la cual habló de uno de los temas medulares en su vida, su familia y en especial los problemas de salud que enfrenta su mamá, quien por muchos años sufrió epilepsia, y su padre llevaba a cuestas la responsabilidad de toda su familia.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!’”, refirió en la charla con la revista.