Fernando Villalona llama a caminata por ley para la inclusión de niñez con autismo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Fernando Villalona llamó a sus seguidores a acompañarlo el domingo 26 de junio en una caminata para lograr la promulgación de la ley 05-13 para la inclusión de las personas con autismo.

"Alza tu voz y marchemos para lograrlo", posteó Villalona en su Instagram junto a un video en el que recordó que tiene un joven autista, Matthew Yeremaya Villalona Vicioso, ahora de 23 años.

Villalona pide que sea incluida en la ley de protección toda la niñez autista "porque estamos pasando en este país como si fuéramos un país que no tiene personas pensantes y creo que yendo al Congreso, donde están muchos de mis amigos, los senadores, y que les pido personalmente para que nuestros niños tengan buena educación y puedan ser recibidos en cualquier parte del mundo".

El llamado Mayimbe es padre de dos mujeres y tres varones. Las primeras son biológicas, los siguientes dos son hijos de crianza y el quinto y último, es adoptado.

Son los varones los que le tocaron el corazón de una forma distinta, sin que ello le restara a su relación con sus hijas Paloma y Claritza.

Los mellizos Fernando José y José Fernando (ahora 30 años de edad) los crió a raíz de que "su madre me los entregó antes de morir”.

Fátima Vicioso, su compañera sentimental y a quien nombra en su cuenta en Facebook como “el amor de mi vida”, no puede tener hijos biológicos, por lo que ambos decidieron adoptar.

"Pensábamos que nos iban a dar un rubito americano con ojos verdes; entonces, cuando nos entregaron este morenito, digo: ‘Wow’, y conversamos con la madre de mi esposa (que nos dijo): ‘Si eso fue lo que el Señor les mandó, acéptenlo porque ésa va a ser la alegría y el amor de ustedes’ y así ha sido”.

Matthew es autista, pero sus padres no lo supieron hasta que comenzó a crecer. Fernando y Fátima lo adoptaron en Nueva York y lo llevaron consigo cuando tenía apenas 19 días.

“Al principio, mis hijas naturales se pusieron un poquito celosas, porque un día dije en televisión, para halagarlo, ‘para mi hijo favorito, Matthew’, y ahí nació un pequeño celo y nació un pequeño impasse, pero gracias al Señor, me dio las fuerzas de buscar la reconciliación”.

Fernando resume en Matthew el amor de su casa, aunque no niega que es “muy hiperactivo”, pero manejable.

“A veces por ignorancia no sabemos que ellos tienen una vida paralela, actúan paralelo a lo que uno cree y hemos cogido talleres de cómo manejar la situación de ellos y lo que hemos hecho es llevarle la corriente y hemos aprendido tanto, tanto de él, porque él, cuando quiere una cosa que entendemos que no debe hacer, se enfurece y después dice: ‘Ok, papá, ok, mamá, yo entiendo’”, comentó El Mayimbe.