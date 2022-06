Estrenos: "Jack in the Box" y "Everything Everywhere All at Once" en los cines dominicanos

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

Reino Unido y Estados Unidos traen dos propuestas cinematografías este jueves a los cines dominicanos: ‘Jack in the Box’ y ‘Everything Everywhere All at Once’, una cinta distribuida por A24 Films, donde el personaje principal ‘Evelyn Wang’ es interpretado por la actriz y modelo china Michelle Yeoh.

Titulada en Latinoamérica como ‘Todo a la vez en todas partes’, la película se hizo con un presupuesto de 25 millones de dólares, bajo la producción de AGBO, Hotdog Hands y Ley Line Entertainment, y hasta el momento ha obtenido más de 50 millones de dólares.

Los cineastas norteamericanos ‘Daniels’ Dan Kwan y Daniel Scheinert se unieron para jugar con el concepto del multiverso mientras escribían el guion y dirigían la historia de ciencia ficción.

Otros de los actores que participan en la misma son Jamie Lee Curtis, Jonathan Ke Quan y Anthony Molinari, quienes dan vida a Deirdre Beaubeirdra, Waymong Wang y Police.

Descripción general

Una inmigrante china se ve envuelta en una aventura demencial, en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos que conectan con las vidas que podría haber llevado. Por desgracia, esto la arrastra a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los infinitos mundos del multiverso.

Críticas

Las opiniones han sido positivas en su mayoría, al punto de que el productor de cine, David Ehrlich comentó en el sitio web ‘Indie Wire’ que la vio en dos ocasiones para asegurarse de que no estaba alucinando la primera vez que la presencio y que, también piensa volver a disfrutar de ella.

“Es la clase de película que solo aparece una vez cada mucho tiempo. Ésta tan llena de ideas y de creatividad, que es deslumbrante de ver”, escribió David Crow, por su parte, en Den of Geek.

+Jack in the Box

El director de producciones terroríficas, Lawrence Fowler fue quien dirigió y escribió el filme británico de 87 minutos que fue estrenado oficialmente en noviembre de 2019 y que, llega a Quisqueya más de dos años después con un payaso asesino que busca causar terror en el

publico del país.

Ethan Taylor, Lucy-Jane Quinlan, Robert Nairne, Darrie Gardner y Philip Ridout encabezan el reparto y, se hacen acompañar por Simon Balfour, Laura Janes y Tom Carter.

Sinopsis. “Cuando un Jack-in-the-box antiguo es desenterrado y abierto, sus nuevos dueños pronto tienen motivos para creer que la espeluznante muñeca de payaso tiene vida propia”, indica la sinopsis oficial de la trama.

Críticas. A diferencia del primer largometraje mencionado, ‘Jack in the Box’ ha obtenido muchas criticas negativas, entre las que están la del crítico de cine colombiano, André Didyme-Dome, quien dijo que es una historia incoherente e implausible, y unas secuencias de sustos pocos efectivas, por lo que es un desastre.

Por otro lado, Santiago García del portal Leer Cine, opinó que esta es producción mala y que no trae novedades, peor al contrario del suramericano, García entiende que puede llegar a producir pesadillas por unos días.