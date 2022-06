Maridalia Hernández: “Johnny Ventura no era un cantante súper afinado, pero no lo necesitaba"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD.

Maridalia Hernández, artista dominicana con gran trayectoria, comentó que existen cantantes como el fenecido Johnny Ventura que no son favorecidos con buena afinación vocal, pero en el caso del "Caballo Mayor" preguntó: "¿Para qué necesitaba afinar más de ahí", resaltando que tenía una conexión espectacular con el público.

"Johnny no era un cantante super afinado, pero ¿y para qué lo queríamos así, él necesitaba afinar más de ahí?", comentó para señalar que lo importante es un artista es la conexión con el público como lo logró Ventura durante su exitosa carrera musical.

El tema surgió en el programa radial El Mañanero, al que fue invitada la cantante. En el transcurso de la charla, uno de los entrevistadores le preguntó cómo se sentía en estos tiempos donde existe popularidad en personas que no tienen la voz para ser considerados buenos cantantes.

Ante ello, su respuesta fue que no se sentía mal, ya que no es un mercado como el jazz, música clásica o Rock, sino del mercado pop, al cual se refirió como el más masivo de todos.

“Eso se llama mercado de la música popular”, expresó.

Del mismo modo, lo describió como un género en el que la expresión es “si se quiere, no académica, espontánea, lo que vende es lo que va” y que el principal objetivo es vender.

“No me puedo sentir mal, porque así ha sido toda la vida”, contó.

Maridalia opinó que ahora les ha tocado a los urbanos, algo que, según ella, es más un ritmo que una composición completa y que está compuesto por otra fórmula musical.

También, se hicieron chistes sobre si le gustaría hacer remix con temas urbanos, lo que causó algunas risas en el estudio.

Algo que indicó que le gustaría es que el mercado se expandiese a más opciones, tal como era en la antigüedad, donde en las emisoras solía haber más variedad y la población tenía por dónde elegir, en comparación a la actualidad.

En ese orden, le fue preguntado si había escuchado exponentes con voces que hagan creer que “hay esperanza”, a lo que contestó con un sí. “Aquí el talento no ha acabado. Este país está lleno de talentos vocales y musicales”, dijo, poniendo como ejemplo a artistas como Covi Quintana y Techy Fatule.

De aquí salió la pregunta, que consistía en que si ella simpatizaba con artistas que no cantan mal, pero tampoco tienen la mejor voz del mundo.

A esto, dijo que, al hablar de solista, no se refiere a que una persona que porte una voz con pocas condiciones no pueda hacer una carrera de solista, sino que dentro del punto de vista estrictamente musical no posee todo lo que se requiere para definirse como tal. Incluso, aclaró que todo eso no significa que no pueda desarrollarlo en el camino.

Como ejemplo, en este caso, nombró a Fito Páez, Silvio Rodríguez y Johnny Ventura. En el caso del merenguero mencionado, quien falleció el pasado año, detalló que, aunque no fuese el más afinado, él no necesitaba afinar más de ahí.

“Lo que importa es la conexión con el público, que el mensaje llegue. La voz es un adorno extra, maravilloso para el que lo tenga, pero no es lo más importante”.