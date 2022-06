Billie Eilish y su "chico malo" Matthew Tyler Vorce terminan amores: "Nadie engañó a nadie"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Los amores de Billie Eilish y Matthew Tyler Vorce llegaron a su fin. El fuego solo duró para un año, pero que no se especule sobre una rumoreada infidelidad. “Nadie engañó a nadie”, fue lo primero que el actor advirtió en un mensaje. Luego agregó: “Las relaciones terminan. Simple como eso. Crear rumores y mentir en Internet es peligroso".

La pareja se vinculó por primera vez en abril de 2021 después de que fueran fotografiados tomando café en Santa Bárbara, California.

Los rumores de su noviazgo comenzaron cuando PageSix publicó una serie de fotografías en las que la cantante se ve en una presunta cita junto a un hombre, que luego resultó ser Matthew Tyler Vorce.

La intérprete de "Bad guy" había mantenido en discresión su vida romántica. Antes se le vinculó al cantante 7:AMP, cuyo verdadero nombre es Brandon Quention Adams. Su relación se cubrió en el documental de Apple TV+ de Eilish de 2021, "The World's a Little Blurry".

Sin embargo, en mayo de 2021 declaró a British Vogue que recientemente había tenido una cita “por primera vez”.

Matthew Tyler Vorce, un actor que le lleva diez años de edad a Eilish, quien ahora tiene 20, era el afortunado.

De él no se sabía mucho, pero su nombre aparece en la película "Mother, May I Sleep with Danger?", en el drama "Drak House: Typee" y en "Little Monsters".

Además de actor, es el presentador del podcast ‘Searching For Putty Man. Por lo que él mismo, ha contado, también se considera escritor, pero de momento no hay ningún libro que pueda dar prueba de su talento.

Tras revelarse la relación entre ellos, los seguidores de la artista comenzaron a hurgar en el pasado de su novio.

Como suele pasar, un tuit desafortunado del pasado puede que se viralice en el presente, y eso fue lo que le pasó a él. Varios tuits de su vida pasada eran abiertamente homófobos y racistas según algunos usuarios, y eso bastó para que el maremoto de Internet se le echara encima.

Entonces, en junio de 2021, tuvo que pedir disculpas públicas: “Quiero disculparme por las cosas que escribí en las redes sociales en el pasado”.

Sobre el tema abundó: “El lenguaje que usé fue hiriente e irresponsable y entiendo cuán ofensivas son esas palabras. Ya sea una letra, una cita o simplemente yo siendo tonto, no importa”.

En el año de relación amorosa, la intérprete de ‘No Time to Die’ nunca comentó nada sobre su tiempo juntos.

El martes el joven actor sorprendió con la confirmación de la ruptura, en medio de rumores de infidelidad atribuida a él.

"El hecho que miles de personas se tomen el tiempo de su día para escribir las cosas más atroces en las publicaciones de alguien que nunca conocerán es lo más cobarde que pueden hacer. Vive tu propia vida", comentó para enfrentar a los seguidores de la cantante que se dedicaron a escribirle comentarios crueles en sus publicaciones.