Estrenos: "Jurassic World: Dominion" y "Slalom" reinan desde este jueves en los cines dominicanos

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

Este jueves 2 de junio, las escenas dramáticas de ‘Slalom’ debutarán en las salas cinematográficas dominicanos, junto a las de acción y aventura de ‘Jurassic World: Dominion’, una película estadounidense que estuvo dirigida por Colin Trevorrow, y es la ultima entrega de la reconocida trilogía de dinosaurios ‘Jurassic World’, la cual forma parte de la franquicia ‘Jurassic Park’.

La saga empezó en el año 2015, cuando se estrenó “Jurassic World’, también con Trevorrow como director.

Mientras que en 2018, la segunda parte ‘Jurassic World: el reino caído’ llegó a los cines luego de ser una de las producciones más esperadas de la época, pero esta vez bajo la dirección de Juan Antonio Bayona.

El director español igualmente es autor de conocidas cintas como ‘Lo imposible’, ‘Un monstruo viene a verme’ y ‘El orfanato’, la cual es la ópera prima de Bayona.

‘Mundo Jurásico: Dominio’ fue hecha por las productoras cinematográficas Amblin Entertainment, Legendary Entertainment y Universal Pictures, empresa que también la distribuye, luego de realizarse con un presupuesto de USD$165,000,000.

La guionista y animadora norteamericana Emily Carmichael escribió el libreto que siguieron los famosos actores Chris Pratt, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill y Bryce Dallas Howard, al momento de interpretar sus icónicos papeles.

Otros de los interpretes que actúan en el largometraje de 146 minutos, son Justice Smith, Jake Johnson, Omar Sy, Dichen Lachman y DeWanda Wise, quien da vida al personaje ‘Kayla Watts’.

Descripción general

Los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y determinará, de una vez por todas, si los seres humanos deben seguir siendo los depredadores máximos en un planeta que ahora comparten con las criaturas más temibles de la historia.

Crítica. “Intenta recuperar el espíritu de la primera trilogía con buenos recursos… Lo hace apostando mas por la aventura que por el apabullante despliegue audiovisual, además de por un ritmo ágil pero nunca frenético”, comentó el periodista argentino, Ezequiel Boetti, en el sitio web Otros Cines.

+ Slalom

Estrenado oficialmente en el 2020, ‘Slalom’ es un filme dirigido y escrito por Charlène Favier, una directora de cine francesa que también dirigió a ‘Lili J’etais’ (2010) y ‘Odol Gorri’ (2019).

El reparto esta compuesto por Charlène Favier con Noée Abita, Jérémie Rénier, Catherine Marchal, Axel Aurlant, Marie Denarnaud y Muriel Combeau.

Sinopsis

Liz, de 15 años, ha sido aceptada en una de las escuelas de esquí más prestigiosas de toda Francia, en un aislado pueblo de los Alpes, donde deberá vivir alejada de su familia y amigos.

Ella compensa su falta de experiencia con una rebeldía innata que llama la atención de Fred, un ex campeón que decide acogerla bajo su manto para entrenarla de forma estricta y llevarla a lo más alto del podio.

Pronto, empezará para ella una dura carrera que pondrá al límite su capacidad física y emocional.

Críticas. La producción ha recibido muy buenas criticas, una de ellas fue realizada por la crítica de cine, Jessica Kiang, quien comentó que es un historia profundamente personal y que funciona como un prototipo psicológico de algunos de los casos que fuerón expuestos durante el apogeo del movimiento ‘Mee Too’, y que, además esta bien realizada e interpretada.

“Una visión sensible y desagradable del abuso sexual en el deporte alpino”, dijo por su parte la comentarista estadounidense, Teo Bugbee, en el portal de The New York Times.