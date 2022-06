Celebridades se aman, luego se odian tirando a las redes todo "lo malo" que encuentran

Yasmel Corporán

Santo Domingo. RD

Cuando se acaba el amor entre dos famosos, en ocasiones la historia no termina ahí. Por alguna razón se mantiene activa o en la mirada constante de sus seguidores y de la prensa del corazón.

Ya sea por sus propias declaraciones, por lo sonoro que haya sido su vínculo, por sus nuevas relaciones o por sus fanaticadas que no los dejan en paz, lo cierto es que son varias las parejas de celebridades que, tras sus rupturas, parecen haber quedado “enredadas” con el paso del tiempo.

Belinda y Christian Nodal es uno de los casos más recientes. “Un cuento de hadas” era lo que se mostraba de la relación de estos cantantes mexicanos.

Desde que oficializaron su romance, ambos compartían fotografías, videos y mensajes cariñosos en sus redes sociales, alimentando cada día el furor de sus seguidores por su aparentemente hermosa historia de amor.

Tras dos años de noviazgo y un anillo de compromiso de por medio, los artistas pusieron fin a su romance en febrero de este año. Luego del anuncio, las especulaciones en torno a la razón de su separación no se hicieron esperar. No obstante, ninguno de los dos había emitido declaraciones sobre el tema.

Recientemente, el intérprete de “Los besos que te di” hizo pública una conversación que sostuvo con Belinda dónde ella le pedía dinero para sus gastos y los de sus padres.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió el Nodal en su mensaje.

Aunque no se ha confirmado, muchos internautas aseguran que esa publicación era en respuesta a la madre de Belinda, a la que luego de viralizarse el post, Nodal acusó de “aprovecharse de la carrera de su hija”.

Karol G y Anuel AA

Por tres años, Karol G y Anuel AA eran una de las parejas de la industria del entretenimiento más queridas y mediáticas. Su relación, que inició en 2018, acapara titulares e impone tendencia aún después de haber anunciado su ruptura en abril del año pasado.

Parecía que pese a la traumática separación, que todavía sus fanaticadas están intentando digerir, entre Karol G y Anuel AA había quedado una bonita amistad o al menos un buen recuerdo de su relación.

Sin embargo, las “indirectas” tanto en redes sociales como en sus canciones, da a entender al público que el fin de su relación no fue tan “en buenos términos” como habían dicho, ya que la colombiana no pierde el tiempo para lanzar sus “pullas” al ex en sus interpretaciones y viceversa.

Otro factor que incide para que la palestra mantenga viva a la expareja urbana es la nueva compañera sentimental de Anuel AA.

La dominicana Yailin ‘la más viral’ es la novia del cantante puertorriqueño y desde que su relación se colocó en el ojo público, las fanaticadas de ambas artistas no han dejado pasar la oportunidad de rivalizarla con “La Bichota”.

Adamari López y sus ex

La presentadora de televisión y actriz puertorriqueña Adamari López ha pasado por dos matrimonios que luego de la separación durante meses sigue en la palestra por diferentes razones. El primero fue con su colega y compatriota Luis Fonsi. Ellos son “un buen ejemplo” de cuando el divorcio se convierte en una batalla.

Adamari también ha tenido otro percance matrimonial. Ahora, ha pasado poco más de un año desde que ella y el bailarín Toni Costa decidieron poner fin a su matrimonio.

Hasta el día de hoy, el público sigue curiosa sobre los verdaderos motivos del divorcio, siendo el rumor más recurrente una supuesta infidelidad por parte del español.

Aunque Costa ha negado en repetidas ocasiones que le haya sido infiel a Adamari, la gente continúa llenando sus perfiles en redes sociales con mensajes en su contra y en defensa de la conductora de Telemundo.

Adamari y el bailarín se conocieron en el 2011 cuando participaban en el reality show “Mira quién baila”. Allí inició su romance y cuatro años después, en 2015, recibieron a su única hija, Alaïa.

Marjorie de Sousa y Julián Gil

Antes de concebir a su hijo Matías, los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa tuvieron un romance y tras enterarse del embarazo, decidieron volver a intentarlo.

El intento de retomar su historia de amor fracasó y tras su separación, las celebridades se embarcaron en una disputa legal por la custodia de su hijo, pleito que aún está vigente y sigue generando debates entre sus seguidores, quienes argumentan a diario sobre quién tiene o no tiene la razón.

En mayo de 2017 la venezolana pidió una pensión de diez mil dólares para su hijo en la que se contemplan los gastos de su hijo como niñeras, comida, juguetes y guardería, además pedía una compensación por “actitudes violentas” por parte del actor.

Después del pleito que duró años, el juez determinó que sería Marjorie quien se quedaría con la patria potestad completa de Matías y que Gil tendría que pagar el 20 por ciento de sus ingresos para la manutención de su hijo y solo lo podría ver si Sousa lo permitía en “un acto de buena fe”.

Jennifer López y Alex Rodríguez

Jlo y el expelotero de grandes ligas Alex Rodríguez protagonizaron uno de los romances más mediáticos del showbiz americano.

Una casa, un anillo y una familia que ya empezaba a construirse con la convivencia de los hijos de ambos, eran elementos que vislumbraban un futuro promisorio para estos famosos.

La historia de amor de la “Diva del Bronx’’ con el beisbolista de origen dominicano terminó en abril de 2021, al hacer pública su ruptura a través de un comunicado.

Pese a que ambos se encuentran actualmente en otro capítulo de sus vidas y con nuevas parejas, tanto la prensa estadounidense como los fanáticos de la actriz y cantante no paran de relacionarlos en cada ocasión.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

La cantante Miley Cyrus, de 29 años, y el actor Liam Hemsworth, de 32 años, se conocieron durante el rodaje de la película “La última canción”, en 2008. Cuatro años después la pareja se comprometió, pero terminaron en 2013. Sin embargo, en 2015 se volvió a encender la llama del amor y al final, la pareja contrajo matrimonio en 2018.

Ambos protagonizaron una relación de idas y venidas que parecía haberse estabilizado cuando, hace dos años, el enlace de disolvió al hacer público su divorcio.

Fue una ruptura del todo polémica, donde automáticamente todo el mundo supuso que había sido Miley la culpable del fin de su relación a causa de sus confesos problemas de excesos.

Mientras una parte de los fanáticos de ambos famosos aún mantiene viva la esperanza de que algún día regresen, otra parte se dedica a culparlos por “la toxicidad” de su vínculo. Por una razón u otra, lo cierto es que Miley y Liam son tema de conversación pese a que ya no están juntos.

Alexandra MVP y Mozart La Para

¿La ruptura más mediática del medio artístico dominicano? Para gran parte del público la respuesta a esta pregunta es afirmativa. El cantante urbano Mozart La Para y su ex esposa Alexandra MVP marcan tendencia casi a diario en el país, pese a que han transcurrido años de su separación.

La euforia y el morbo en torno a esta pareja llega a tal punto de tejer teorías sobre ambos. Una de ellas sugiere que Alexandra MVP utiliza sus redes sociales para “apagarle los sonidos” a su ex.

Por otro lado, el triángulo amoroso que conforman Mozart, Alexandra y Dalisa Alegría, actual pareja del cantante urbano, levanta pasiones, discusiones, post, debates y hasta memes, situación que denota que esa relación y todo lo que suscita alrededor de ella, sigue dominando la atención de los seguidores.