Carlos de la Mota: estudiaba arquitectura y cantaba como Luis Miguel hasta que una telenovela cambió su destino

Carlos de la Mota creció admirando a las estrellas del beisbol, deporte de gran popularidad en República Dominicana. Sin embargo, además de una gran destreza para practicarlo, el hoy actor demostró una gran habilidad para las matemáticas desde niño, misma que lo impulsó a estudiar Arquitectura años más tarde.

Al respecto, Mar Saura durante una entrevista vía streaming le preguntó: “¿Estudiaste arquitectura, pero sabías que querías ser actor?”, a lo cual De La Mota respondió: “Cuando estudiaba arquitectura me subía a las mesas de dibujo a imitar a Luis Miguel y en los bares cantaba, sin pensar que con el paso de los años iba a ir a México a actuar en una novela y cantar en un musical”.

Dominicano de nacimiento, pero muy cercano a México gracias a su carrera, De La Mota sostuvo una charla virtual con la actriz, empresaria y presentadora espan~ola Mar Saura en el más reciente streaming de "Charlas increíbles", transmitido a través de la cuenta de @gnpseguros en Instagram.

El “cambio de planes profesionales” le permitió a De la Mota explorar nuevos horizontes, explotar su verdadera vena histriónica y debutar en la pantalla chica actuando en la telenovela mexicana "Clase 406".

Sin embargo, hay una interpretación en particular que Carlos de la Mota atesora por su importancia para su carrera. Así lo reveló cuando la celebrity española le preguntó por el personaje que más lo ha marcado:

“El personaje que más me ha definido es el que hice en Destilando amor, un personaje maravilloso que se llamó Mr. James O’Brien. Me cambió la vida, porque de ser desconocido a los dos días me di a conocer en el mundo entero y en mi propia empresa”, aseguró.

Tras hacer un breve recuento de sus papeles más entrañables, la charla derivó en las motivaciones personales del actor, que recientemente fue nombrado por el gobierno de su país como representante de los dominicanos que viven en el exterior.

Cuando Mar Saura le preguntó: “¿Qué le inspira a Carlos por la mañana?”, él contestó: “Dejar algo más allá de mi carrera, y de la única forma que tú puedes dejar un legado es que tú sigas trabajando y esa inspiración y pasión es lo que te mueve”.

Ante tal respuesta, la titular del espacio lo invitó a reflexionar sobre la trascendencia de sus logros, entre los que destacan los múltiples premios internacionales que ha recibido por sus interpretaciones. Así, Mar Saura le preguntó: “¿El éxito también es importante en la vida?”. Carlos de la Mota, por su parte, contestó dando muestra de estar plenamente convencido de su respuesta: “Mi única responsabilidad al llegar a este mundo es ser feliz”.

Esta transmisión, que durante los últimos dos años ha contado con la participación de las personalidades más connotadas de la música, la televisión, las artes y el deporte de Iberoamérica, cerró con una pregunta que engloba todo su mensaje: “¿Vivir es increíble?”, a la cual el premiado actor tuvo a bien aseverar: “Claro, y no tiene sentido vivir la vida si no es increíblemente”.